Zameťte si před svým prahem

Ano, Michael Žantovský, ředitel Knihovny Václava Havla, diplomat, překladatel a publicista, bývalý senátor, byl povolán jako kandidát na senátora v obvodu č. 21. A rozjel kampaň podle zadání, které dostal. Vytváří sám sobě obraz seriózního kandidáta, který nebude na nikoho útočit, ale přece jen vůči komunistům cítí potřebu útočit, když teď tolerují vládu a jeho loutkovodiči nejsou u moci, tak proto ho na tuhle misi vyslali. Žantovský pro jeden nejmenovaný web řekl v rozhovoru: »Momentálně opozice čelí vládní koalici, která má dva formální členy a jednoho neformálního. Je to poprvé od roku 1989, kdy se komunisté podílejí na moci, a to tím nejhorším možným způsobem. Nenesou za ni žádnou zodpovědnost. Kdyby byli ve vládě, tak jsou také spoluzodpovědní za politiku vlády. Oni se jenom vezou. A to je jedna z věcí, která politické ovzduší otravuje a je ji třeba napravit. To je možné pouze tehdy, pokud se koalici postaví stejně mohutná síla. To je to, co chci podporovat.«

Takže komunisté jsou, pane Žantovský, mnohem zodpovědnější než například ti, kteří s vaší pomocí, ať už aktivní či pasivní, rozkradli tento stát, aby z něj mohli utvořit přívěsek a kolonii západních ekonomicko-politických sil. Nakonec i já doufám, že se se zločiny privatizace Česká republika v rámci možností co nejspravedlivěji popere.

Zameťte si nejdříve před svým prahem, než začnete na někoho útočit. Byl jste poradce Václava Havla, byl jste poradce předsedy PS PČR Václava Klause a jako »velvyslanec Velké Británie a Izraele« jste pokládal základy k tomu, aby Československá a později Česká republika ztratila svou suverenitu.

Ze Senátu je teď kulometné šovinistické hnízdo antibabišovců, antizemanovců a antikomunistů, rusofobů a čínofobů. Zřejmě potřebují posílit tuhle pseudo-lidskoprávní bojovou jednotku. Sám jste řekl, že cítíte nutnost posílit tuhle současnou opoziční smečku falešné pravdy a lásky, ale tak jednoduché to nebude.

Roman BLAŠKO