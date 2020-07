Ilustrační FOTO - Pixabay

Vzniká Národní hospodářská strategie

Hlavním cílem Národní ekonomické rady vlády (NERV) bude nyní spolupráce na přípravě Národní hospodářské strategie do roku 2030.

Hotova je ze 70 procent a dokončena by měla být během několika týdnů. Následně by se měla předložit i Evropské komisi jako podklad pro čerpání 182 miliard korun z evropského fondu na pomoc ekonomikám zasaženým koronavirovou krizí. Čerpat peníze by ČR mohla začít příští rok v létě, uvedl ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO).

»Ve strategii ukážeme strukturu průmyslu, energetiky i dopravy do roku 2030. Budeme vycházet z vědy, výzkumu a inovací. To vše bude připraveno v ucelené podobě a provázáno s reformou vzdělávání a regionální politikou. A to vše bude navazovat na národní investiční plán. Ten bude součástí strategie,« uvedl Havlíček. Zároveň bude podle něho dokument obsahovat i klimatické cíle, ke kterým se ČR v EU zavázala.

Členové NERV zároveň informovali o možnostech ohledně oživení ekonomiky v podobě podpory nezaměstnanosti a soukromé spotřeby. Navrhují mimo jiné podporu nízkopříjmových skupin, například rozšířením okruhu rodin, které mají nárok na přídavek na dítě. Dále by měli lidé, kteří kvůli pandemii přišli o práci, získat podporu pro možnou rekvalifikaci. Zároveň by měl být v ekonomice dlouhodobě zákonem ukotven tzv. kurzarbeit.

Mezi další návrhy členové NERV zařadili také možné změny zákonů kvůli daňovému zvýhodnění firemních investic. Mohly by se tak zvýšit limity odpisů, jedná se i o zkrácení odpisového období nebo zavedení mimořádných odpisů majetku.

(ng)