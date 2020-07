Ilustrační FOTO - Haló noviny

Smlouva o dostavbě Dukovan je na stole

Vláda schválila model financování nového jaderného bloku v Dukovanech. Podle materiálu předloženého vládě by ho při výstavbě mohl stát financovat bezúročně, za provozu se počítá s dvouprocentním úrokem. Nový blok by měl být podle dřívějších informací uveden do provozu v roce 2036.

Stát by se měl na stavbě podílet ze 70 procent. Zbytek by měla zaplatit společnost ČEZ, která bude hradit také všechny případné dodatečné náklady. Generální ředitel ČEZ Daniel Beneš v květnu řekl, že očekávaná suma za stavbu bloku v současných cenách je zhruba šest miliard eur (přibližně 162 miliard korun).

Vláda také schválila rámcovou a prováděcí smlouvu mezi ČR a ČEZ. Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO) ještě před jednáním vlády uvedl, že smlouvy mezi státem a energetickou společností ČEZ o stavbě nového jaderného bloku v Dukovanech by měly být podepsány v úterý 28. července. Dodavatelským modelem nového bloku v Dukovanech má být takzvaná stavba na klíč, která zajistí možnost kontroly subdodavatelů projektu. Smlouvy vláda projednala v režimu vyhrazené.

Výběr dodavatele by se měl uskutečnit do konce roku 2022. Nejzazším termínem podpisu smlouvy s dodavatelem a konečné potvrzení financování návratné finanční pomoci je červen 2024. Stavět by se podle dřívějších informací mělo začít v roce 2029, blok by měl být uveden do provozu v roce 2036.

Na tiskové konferenci po jednání vlády Havlíček uvedl, že výběrové řízení by mělo brát v potaz technologická, bezpečnostní i ekonomická kritéria. V rámci řízení přitom musí být podle něho zohledněny bezpečnostní analýzy. »Došli jsme k závěru, že o celém tom bezpečnostním režimu povedeme ještě diskusi na Bezpečnostní radě státu,« uvedl ministr.

Soláry nás přijdou dráž

Materiál pro jednání vlády uvádí, že koncové ceny elektřiny by se v roce 2040 podle současných předpokladů vývoje cen ve spojení s poskytnutím návratné finanční pomoci mohly pro české spotřebitele snížit při podpoře na 30 až 40 let zhruba o 2,7 až 6,6 miliardy korun. Při podpoře na 60 let o 7,7 miliardy korun.

Havlíček připomněl, že při růstu cen elektřiny lidé na stavbě Dukovan vydělají. V opačném případě bude podle něj dopad maximálně v jednotkách stovek korun ročně za rodinu, což je podle něj daleko méně, než lidé každoročně platí ve fakturách za elektřinu na podporu takzvaných obnovitelných zdrojů. Podle analytiků je však dlouhodobý výhled cen elektřiny na trzích nejistý, což vývoj v minulosti několikrát ukázal. Ministr uvedl, že vláda počítá s tím, že ceny u deseti procent celkové výroby elektřiny v ČR zafixuje. To odpovídá právě výkonu nového bloku.

Možnou stavbu nového jaderného zdroje v ČR několik předcházejících let brzdily nejasnosti o způsobu financování, konkrétní obrysy začíná dostávat projekt až v posledních měsících. Dlouhodobě se proti stavbě nového bezemisního jaderného zdroje v ČR stavějí ekologičtí aktivisté.

S modelem financování nesouhlasí opoziční strany, vadí jim také možnost, že by Dukovany stavěly ruské nebo čínské firmy.

Hledání nepřátel

Předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová straší, že vláda postupuje netransparentně a prosazuje výstavbu nového bloku v podobě, která je nevýhodná pro stát, a tím pádem i pro daňové poplatníky. »Není možné, aby novou část elektrárny Dukovany stavěly ruské nebo čínské firmy, když tyto státy považují NATO za svého nepřítele. Vláda je však odmítá vyřadit z tendru. Zároveň bychom se měli zaměřit i na cenu plánované dostavby, která nyní neodpovídá tržní realitě,« uvedla.

Také podle opozičních Pirátů a Starostů by se vláda měla zavázat, že dostavbu kvůli zajištění energetické bezpečnosti nesvěří dodavateli ze zemí s autoritářským režimem. Nejčastěji jsou v této souvislosti zmiňovány právě Rusko a Čína. Kabinet by podle opozice měl zveřejnit odhady, kolik lidé za dostavbu zaplatí jako příplatek v platbách za elektřinu.

O dodavateli by neměla rozhodovat politická kritéria

Otázky Haló novin pro Pavla Hojdu, stínového ministra průmyslu a obchodu za KSČM

Jaký názor máte na vládou schválený model stavby nového jaderného bloku KSČM?

KSČM od samého počátku deklaruje podporu výstavby nového jaderného bloku nejen v Dukovanech, ale i v Temelíně, kde je od počátku připravenost na rozšíření o další bloky. Model výstavby odpovídá současnému stavu a předpokladům pro financování. Opoziční strany vždy budou strašit bezpečnostním rizikem při zapojení firem z Ruska nebo Číny, ale úplně opomíjejí např. firmy z USA a postoj vlád USA, pro které je na prvním místě ekonomický a bezpečnostní prospěch pro USA a až poté pro odběratele. Hovoří se neustále o stejných podmínkách pro obchodování ve světě, ale když to nevyhovuje nejsilnějším ekonomikám západních států, pak začnou operovat bezpečnostním rizikem. Zářným příkladem je ohánění se bezpečnostním rizikem při budování 5G sítí v mobilní a datové oblasti, kdy najednou je velkým bezpečnostním rizikem využívání čínských firem, jako je např. Huawei, hlavně proto, že jsou technologicky na potřebné výši, ale hlavně jsou levnější, a tedy ekonomicky pro provozovatele sítí 5G výhodnější, tedy silně konkurenční dražším technologiím západních dodavatelů.

Měla by mít při výběru dodavatele přednost ekonomická hlediska, svobodná obchodní soutěž, nebo je správné některé uchazeče z politických pohnutek diskriminovat?

Opět v této oblasti je KSČM konzistentní a kritéria by měla vyhovovat České republice, zájmům trhu v ČR a rozhodně musíme být velmi opatrní a vyvracet údajná bezpečnostní rizika, která jsou ale skrývána za obavy západních firem, které zřejmě nejsou schopny při zajištění nejlepších technologií zajistit i přijatelné ceny dodávek, na rozdíl od firem z Ruské federace nebo Čínské lidové republiky. Rozhodně by se při vyhodnocování nabídek měly brát v úvahu všechna kritéria, ale relevantní a ověřitelná, ne pouze politická.

V důsledku politického tlaku Bruselu na »zelené« zdroje elektřiny platí koncový spotřebitel za tuto energii rok od roku více. Může skutečně více elektřiny z jádra tento neblahý trend přibrzdit?

Ano. Pokud bude vybrán dodavatel opravdu nejvýhodnější, pak bude zaručeno, že výroba z jádra bude stejně přínosná pro životní prostředí jako výroba z obnovitelných zdrojů, a navíc centralizovaná výroba s fungující přenosovou soustavou vychází levněji, alespoň dle současných technologických možností. Elektřina z obnovitelných zdrojů je vhodným, i když v současné době ještě příliš drahým doplňkem stabilní energetické soustavy – stabilitu zajišťují právě centrální velké energetické zdroje. I při překotném vývoji tzv. smart energie budou mít centrální velké zdroje pro svoji efektivitu a schopnost stabilizovat energetickou síť svoje opodstatnění.

Jiří NUSSBERGER