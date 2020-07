Práce s buzolou a mapou jsou běžnou součástí programu pionýrských táborů.

Zde stromy rostou do nebe už 65 let

Málokterý tábor vstoupil i do literatury. Tábor Kamenec náchodských pionýrů, který stál nad řekou Zdobnicí v Orlických horách už v roce 1955, ano. Právě o něm, o dětech a jejich životě v táboře vyšla kniha Jana Mareše Stromy rostou do nebe. Pětašedesáté výročí Kamence je úctyhodné, ale ne ojedinělé – »pionýráků« s desítkami let tradice je totiž mnohem víc. Dokonce i skupiny vzniklé až po obnovení samostatného Pionýra v roce 1990 už mohly nasbírat 30 let táborových zkušeností.

Už od 50. let minulého století byly mnohé pionýrské oddíly a tábory prostorem, kde se děti mohly naplno věnovat i aktivitám, které možno nazvat nepoplatné době – turistice, tábornictví, poznávání přírody… Učily se spolupracovat v týmech, navzájem si pomáhat, prožívaly báječná dobrodružství, řekl našemu listu Jakub Kořínek z Pionýra, z. s. Nadčasovost takové činnosti dokládá i skutečnost, že některé z těchto skupin a oddílů v ní pokračují už desítky let a stejně tak i táborová tradice na řadě míst přesahuje půl století.

Typickým příkladem je Pionýrská skupina Náchod a její Letní tábor Kamenec. Tamní vedoucí si nikdy nenechali moc mluvit do své činnosti. Před rokem 1989 si stejně jako mnoho dalších »skupinářů« a oddílových vedoucích opakovaně vyslechli, »že by měli být víc angažovaní«. V současnosti zase se svou lehce vojenskou disciplínou mohou působit jako z jiné doby. A přitom dělají stále podobnou činnost, tak jak dává smysl vedoucím i dětem, po svém.

Péče o přírodu, spolupráce s armádou

Kamenečtí táborníci se vždy starali i o okolí tábora – za uplynulá desetiletí například vysázeli a ošetřili tisíce lesních stromků, posekali hektary luk. Nejtypičtějším znakem Kamence je ale při pohledu »zvenku« zaměření na brannou výchovu, propojenou s prvky lesní moudrosti. Ať už si děti hrají na indiány či třeba na výsadkáře, tyto dva prameny se na Kamenci nerozlučně slévají. Od 60. let tu probíhá také úzká spolupráce s armádou, běžné jsou proto i ukázky vojenské techniky, které vedoucí zapojují do programu tábora. Co je naplánováno letos? »Máme dohodnuté skutečné stíhačky, které nám budou přelétat nad táborem. Zároveň si děti budou hrát na to, že je ze země navigují a vyznačují jim cíle,« popisuje hlavní vedoucí Martin Vysoký.

Oslavy úplně jinak

Letošní ročník tábora měl být zcela mimořádný, slavnostní a s návštěvami mnoha hostů. Ale v roce 2020 je všechno jinak. Vedoucí proto připravili »obyčejný« tábor, navíc zmenšený a přizpůsobený jen pro 75 dětí. Naplánované oslavy si ale nenechají ujít. Všechny táborníky, rodiče a kamarády na nich uvítají 22. srpna.

Titulek Oslavy úplně jinak ostatně platí i pro celý Pionýr, který letos slaví 30. výročí obnovení samostatné činnosti. S ohledem na jarní omezení však musela být část oslav zrušena. O to více je potřeba si i na zdánlivě běžné činnosti připomínat, že právě díky pionýrským skupinám, jako je ta náchodská, mělo v roce 1990 smysl pokračovat. A díky tisícům pionýrských dobrovolníků po celé republice je tu Pionýr i teď, po 30 letech.

(za)

ILUSTRAČNÍ FOTO – Pionýr, z. s.