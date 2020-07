Ilustrační FOTO - Pixabay

Nelegální osadníci zbili palestinské cyklisty

Izraelští nelegální osadníci zbili v sobotu skupinu palestinských cyklistů, které na palestinském Západním břehu Jordánu navigace zavedla právě do židovské nelegální osady.

Izraelský server Ynet k incidentu pouze napsal, že jde o další příklad toho, že navigační technologie nedokáže zvládnout mimořádně složitou teritoriální situaci na Západním břehu Jordánu. Izraelská vláda chce navíc 30 % tohoto území anektovat, přičemž pod kontrolu Izraele se mají dostat jak všechny nelegální židovské osady, tak údolí řeky Jordán. Mezi tím by zůstaly nepatrné enklávy palestinského území.

Zanícený cyklista Ámir Kurdí se v sobotu s bratrem a dalšími třemi kolegy vydal na 80kilometrovou trasu směrem na sever z vesnice Bir Zajt podle cyklistické aplikace Komoot. Že na ně obyčejní židé brutálně vystartují jen proto, že zabloudili, asi nečekal nikdo.

Izrael okupuje Západní břeh Jordánu od roku 1967 a od té doby tam vystavěl desítky nelegálních židovských sídlišť, do nichž palestinští obyvatelé Západního břehu Jordánu vstupovat nemají. Průjezdnost území komplikují i vojenské hlídky a izraelské vojenské základny.

Nenávist

Kurdí řekl, že asi po hodině je aplikace nasměrovala po kamenité cestě na východ k židovské osadě Šilo. K cyklistům tam přistoupilo pět nebo šest hebrejsky mluvících mužů a ptali se, odkud skupina je. Kurdí odpověděl, že z Ramalláhu. Osadníci si poté tváře zakryli tričky a začali na Palestince házet kameny.

Kurdího bratr Sámir řekl, že ostatním se podařilo ujet, ale on spadl. »Když jsem vstal, byl nade mnou jeden osadník a začal mě bít železnou tyčí,« postěžoval si. Sámir skončil s odřenýma a zakrvácenýma rukama i nohama. Palestinci incident zaznamenali na své telefony a snímky předali policii.

Zástupce tvůrců aplikace Komoot sdělil, že incidentu lituje, a přiznal, že navigace není specificky přizpůsobena k plánování tras »po území, kde panuje politický neklid«. Na to, že navigace nezohledňují složitost správního rozdělení na Západním břehu Jordánu, si stěžují nejen Palestinci, ale také Izraelci. Kurdí řekl, že napadení u Šila ho neodradí od cyklistiky po Západním břehu Jordánu. »Budu vozit fotoaparát a mobilní aplikaci budu používat obezřetněji. Nepřestaneme, budeme bránit své právo jezdit na kole,« dodal.

Na demonstranty vodními děly

V závěru nočních intenzivních protestů proti vládě pravicového izraelského premiéra Benjamina Netanjahua se ráno několik desítek demonstrantů spoutalo řetězy a zablokovalo vstup do izraelského parlamentu. Policie akci rozpustila a čtyři lidi zatkla. Informovala o tom agentura AP.

Demonstranti protestovali proti nadcházejícímu hlasování, které může rozšířit vládní pravomoci v zavádění protikoronavirových opatření. Zároveň šlo o další z řady protestů proti samotnému Netanjahuovi.

Demonstrace před rezidencí premiéra se staly každotýdenní záležitostí a policie proti nespokojencům uplatňuje čím dál tvrdší postup. Minulý měsíc například zatkla veterána izraelského letectva, což vyvolalo pobouření. Později zapojila i vodní děla.

Do protestů se totiž v uplynulých týdnech zapojili mladší lidé a demonstrace jsou vzdorovitější. Netanjahu se stává terčem rostoucí kritiky za to, že zůstává ve funkci, přestože je souzen pro několik obvinění z korupce. Dlouholetý premiér podle demonstrantů zároveň prosazuje nedemokratická opatření, což lišácky zdůvodňuje bojem proti koronaviru, a špatně řeší prohlubující se ekonomickou krizi. Demonstrace proti Netanjahuovi v uplynulém týdnu podle AP patřily k největším za posledních skoro deset let.

Je tu izraelské jaro

V úterý večer se v Jeruzalémě protestní skupiny spojily k pochodu od Netanjahuovy rezidence ke Knesetu, tedy izraelskému parlamentu. Za zvuku bubnů a troubení trumpet lidé vyzývali Netanjahua k rezignaci. Někteří drželi transparenty s nápisem »Je tu izraelské jaro«. Mladá žena vyšplhala na kandelábr a na protest si sundala triko. Policie uvedla, že zadržela 34 lidí, kteří se do nepokojů zapojili. Demonstrace se zúčastnili i restauratéři či známí kuchaři, kteří jsou frustrovaní nekonzistentním postupem vlády v otevírání podniků.

Netanjahuova popularita podle ČTK v uplynulých týdnech výrazně klesla kvůli neohrabanému řešení koronakrize s mnohými rozporuplnými pokyny. A to, že je souzen v řadě kauz kolem štědrých darů od spřátelených miliardářů a poskytování laskavostí mediálním magnátům na oplátku za vykreslování politika a jeho ženy v příznivém světle, rozhodně nepřidá. Premiér jakoukoliv vinu odmítá a z funkce odstoupit nehodlá.

Protest proti novým uzávěrám se konal s menší účastí také v Haifě. Část majitelů restaurací blokovala silnice a požadovala, aby buď vláda ztráty nahradila, nebo rezignovala. Podobné protesty se konaly i v minulých dnech, o víkendu také v Tel Avivu.

(rj)