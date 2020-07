Ilustrační FOTO - Pixabay

Zločiny privatizace nebudou promlčeny

Promlčecí lhůta u zvlášť závažných trestných činů, včetně privatizačních, se zřejmě prodlouží z 20 na 30 let. Vládní novelu trestního zákoníku, která obsahuje i tento návrh poslanců KSČM, schválila horní parlamentní komora. Normu musí ještě podepsat prezident republiky Miloš Zeman.

Pozměňovací návrh místopředsedy výboru pro bezpečnost Zdeňka Ondráčka (KSČM) ve Sněmovně podpořilo 92 ze 145 přítomných poslanců.

Komunisté to samozřejmě uvítali, nicméně předpokládali, že Senát předlohu právě kvůli tomuto bodu vrátí dolní komoře k novému hlasování. VHladké schválení předlohy Senátem proto předkladatele návrhu překvapilo. Samozřejmě příjemně. »Jsem rád, že odborná část senátorů potvrdila tento návrh, protože se jedná o krok správným směrem. Odborná veřejnost a policie o potřebě prodloužení promlčecí lhůty často na odborných konferencích hovořila, jenomže se do toho nikomu nechtělo. Vždy se hovořilo o systémovém řešení prostřednictvím dalších novel, dosud však nikdo neměl odvahu to udělat,« řekl po hlasování v Senátu našemu listu Ondráček. Promlčecí lhůta 20 let je podle něj při současných metodách kriminalistické techniky příliš krátká. »Jsem přesvědčený, že odborná veřejnost i policie uvítá, že bude moci zločiny, kterých se to týká, prověřovat i po uplynutí této doby,« dodal.

Zdeněk Ondráček.

Peněžité tresty budou častější než krátká vězení

Vládní novela umožňuje soudům častěji ukládat peněžité tresty místo krátkodobých trestů vězení. Vláda chce tohoto dosáhnout například zavedením zákonného přepočtu pro přeměnu nezaplaceného peněžitého trestu v odnětí svobody. Prodloužit se mají také lhůty pro placení peněžitého trestu. Trest má být okamžikem zaplacení zahlazen, pokud ho soudy neuložily pachateli za zvlášť závažný zločin.

Novela také kvůli růstu minimální i průměrné mzdy zvýší na dvojnásobek hranice způsobené škody či získaného prospěchu. Například krádeže tak budou nově jako trestný čin posuzovány v případě způsobení škody 10 000 korun a vyšší.

Předloha zdvojnásobuje další částky, které určují závažnost majetkových trestných činů. Například škoda velkého rozsahu, jež charakterizuje nejtěžší majetkovou kriminalitu, bude začínat na deseti milionech korun místo nynějších pěti milionů.

Novela má také umožnit využívat dohody o vině a trestu i v případě závažnějších trestných činů. V současnosti se může dohoda využít u přečinů a zločinů s horní hranicí trestní sazby do deseti let vězení. Možnost podmínečného propuštění po odpykání třetiny trestu novela navrhuje i pro lidi, kteří byli poprvé odsouzeni za některé zvlášť závažné zločiny.

V zákonu o trestní odpovědnosti firem předloha výslovně upravuje podmíněné upuštění od zbytku trestů zákazu činnosti, zákazu plnění veřejných zakázek nebo účasti ve veřejné soutěži a zákazu přijímání dotací. Při splnění určitých předpokladů by to bylo možné po vykonání poloviny trestu. Novela zásadně zmírňuje i úpravu zahlazení odsouzení společnosti.

(jad)