Ilustrační foto - wikimedia commons

Letiště Praha se probouzí po kolapsu

Letiště Praha během prvního pololetí letošního roku odbavilo přes 2,55 milionu cestujících. Meziročně je to o téměř 5,3 mil. méně. Provoz začal výrazně klesat od března, kdy v Evropě naplno vypukla koronavirová krize.

Vyplývá to z informací Letiště Praha. Podle nich v posledních týdnech provoz mírně roste, za celý rok by podle současného vývoje mohlo letiště odbavit celkově 5,5 mil. lidí.

Provoz letiště výrazně ovlivnila opatření proti šíření koronaviru, na jejichž základě dopravci drtivou většinu linek museli zrušit. Během největší krize v dubnu letiště odbavilo 5031 cestujících, což bylo meziročně o 99,6 procenta méně. Na letišti tehdy fungovaly pouze dvě pravidelné linky do Minsku a Sofie.

V červnu sice již přes letiště cestovalo zhruba 39 000 lidí, což bylo oproti květnu pětkrát více, meziročně však jde stále o obří propad o 97,8 %. Nejčastěji nyní lidé z Prahy létají do Amsterdamu, Frankfurtu nad Mohanem a Paříže.

Letiště předpokládá, že během letních prázdnin budou počty cestujících narůstat rychleji. Dopravci během léta nadále obnovují své dříve přerušené linky. Vedle toho některé společnosti navyšují počet frekvencí nebo zvyšují kapacity na už zavedených linkách. Například Emirates na začátku srpna obnoví dálkovou linku do Dubaje, Air France bude brzy z Prahy do Paříže nově létat dvakrát denně, jednou za den pak do Lyonu, a společnost KLM nasazením většího letadla zvýší kapacity ve spojích do Amsterdamu.

V současnosti na letišti fungují pravidelné linky do 63 destinací od 25 dopravců. Oproti loňské letní sezoně jde přibližně o polovinu potvrzených destinací. Mezi už obnovenými destinacemi jsou především klíčová velká evropská města, která fungují také jako přestupní body do dalších destinací. K dalším často zastoupeným destinacím pak patří tradiční dovolenková místa zejména ve Středomoří.

(ici)