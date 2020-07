Povolební plány šéfa PiS Kaczyňského

Předseda polské vládní konzervativní strany Právo a spravedlnost (PiS) Jaroslaw Kaczyňski hned v prvním rozhovoru po velmi těsném vítězství hlavy státu Andrzeje Dudy, podporovaného PiS, v prezidentských volbách konaných 12. července ostře kritizoval média v cizím vlastnictví. Jejich vlivu zčásti přičetl i slabou podporu prezidenta mezi mladými voliči, což PiS zaskočilo. »Média v Polsku by měla být polská,« prohlásil. A jako »naprosto nepravdivou« odmítl Dudovu hanlivou přezdívku »propiska«, naznačující, že hlava státu podepíše vše, co jí Kaczyňski předloží, a kdo ve skutečnosti vládne.

»Vítězství Dudy mě velice těší. Působila silná - zdá se nám, že také inspirovaná zvnějšku - mediální fronta,« řekl Kaczyňski agentuře PAP. »Nezlehčujeme, co se stalo ohledně mladé generace. Musíme ale znát jisté skutečnosti. Mezi mladými je obvyklá tendence očekávat nějakou změnu, novinku. Odtud zřejmě pramení tato naše dílčí prohra u mladých. Nelze ale ani podceňovat vliv médií či jiných center ovlivňujících názory mladých, kteří z podstaty věci mají méně životních zkušeností a ve vlastních životopisech nemají tolik věcí ke srovnání jako starší lidé. Proto mohou snadněji podlehnout různému přesvědčování,« dodal. Nahlas neřekl, že média v polském vlastnictví budou v současných politických podmínkách snadno ovlivnitelná a budou na mládež působit podle požadavků konzervativní PiS.

Jaroslaw Kaczyňski. FOTO - wikipedia commons

Jistá míra

»Situace v polských médiích je dost podivná v porovnání s jinými státy, například s Českou republikou. Tam se to změnilo a my také uvažujeme, že by se to mělo změnit. Média v Polsku by měla být polská,« uvedl Kaczyňski. »Můžeme zařídit, že médií, která na realitu hledí více realisticky, bude více než v současnosti. V tomto směru se pokusíme působit,« prohlásil. Současně ujistil, že nehodlá zničit televizi TVN, jež čelí ostrým útokům z tábora vládních politiků, ale kterou hájí velvyslankyně USA ve Varšavě. Televize patří do americké sítě Discovery. »Aby bylo jasno: ať si nikdo nemyslí, že počítáme s tím, že TVN se v jisté chvíli stane televizí podporující PiS, anebo zanikne. Ne. Víme, že bude a že vůči nám bude kritická. Ale možná se podaří nastavit jistou míru - nikoli násilně vnucenou, a to ani právními omezeními, jen určitými pravidly, která všichni akceptují,« řekl. »Vynasnažíme se udělat vše, aby se situace vrátila do normálu, ale neuděláme nic, co by postihovalo svobodu médií,« tvrdí šéf PiS.

Hlavní cíle ofenzívy

»Odkoupení 20 regionálních novin a výměna šéfredaktorů Faktu, Newsweeku a Onetu, to jsou hlavní cíle povolební ofenzívy PiS proti médiím,« napsal opoziční deník Gazeta Wyborcza o Kaczyňského vyjádřeních. Nejvíce horko je nyní podle tohoto deníku v redakci bulvárního listu Fakt, který se v závěru kampaně stal předmětem drsných útoků z vládního tábora. List patřící švýcarsko-německému koncernu Ringier Axel Springer totiž zveřejnil podrobnosti o verdiktu odsuzujícího muže, který zneužil vlastní nezletilou dceru, ale kterého prezident Duda omilostnil. »Jiná média o tom také kriticky psala, ale pro Kaczyňského je Fakt jako bulvár měřítkem nálad polského venkova a voličů PiS ve městech. Proto ty články vyvolaly tak ostrou reakci,« citoval deník nejmenovaného politika PiS. Proto prý i Duda na volebních mítincích hlásal, že »Německo nám nebude vybírat prezidenta«, a polské ministerstvo zahraničí si předvolalo německého chargé d’affaires.

Brzké reformy

O několik dnů později na stejné téma šéf PiS prohlásil, že Polsko se bude snažit vytvořit pravidla, která by v zemi působnost médií v cizím vlastnictví omezila. Podle něj by se tak mělo stát před dalšími parlamentními volbami, které jsou plánovány na rok 2023. Strana Právo a spravedlnost si dlouhodobě stěžuje, že média v cizím vlastnictví, která v zemi působí, se vměšují do vnitřních záležitostí Polska. Obvinění z vměšování se objevila i během kampaně před prezidentskými volbami. Duda zahraničním médiím a médiím v cizím vlastnictví působícím v Polsku opakovaně vyčítal, že šíří nepravdivé informace. Na dotaz, zda PiS přistoupí k reformám týkajícím se médií před skončením svého volebního období, Kaczyňski polskému veřejnoprávnímu rozhlasu řekl, že věří v brzké zavedení reforem. »Pokusíme se to provést mnohem rychleji než do konce našeho mandátu, přinejmenším na legislativní úrovni. Úspěch tohoto procesu je ale spojen s mnoha změnami, které musíme přijmout v naší zemi i v mezinárodních vztazích,« sdělil šéf PiS.

Strana uvádí, že jakékoli nové zákony budou v souladu s pravidly Evropské unie. Jeden z představitelů PiS agentuře Reuters řekl, že odkoupení regionálních novin mezi zvažovanými možnostmi je.

Nové hnutí Trzaskowského

Varšavský primátor Rafal Trzaskowski z nejsilnější opoziční strany Občanská platforma, který těsně prohrál souboj o prezidentské křeslo, v minulém týdnu ohlásil, že založí nové široké občanské hnutí, usilující o Polsko »tolerantní a evropské«. Klasické politické strany prý nestačí na úkol porazit ve volbách vládnoucí národně konzervativní PiS, využívající podle jeho mínění sílu státní mašinérie a veřejnoprávních médií. Nové hnutí by se podle serveru Onet mohlo jmenovat Nová Solidarita, v narážce na hnutí Solidarita, které se v Polsku před více než 30 lety postavilo proti socialismu. Hnutí vznikne, »aby bránilo občanskou společnost, samosprávy, svobodná média a všechny nezávislé instituce« v těžkých časech.

»Nesmíme skládat zbraně, musíme postupovat společně. Musíme překovat probuzení občanské společnosti v těžkou práci, která povede k tomu, že opravdu změníme Polsko,« pronesl Trzaskowski před několika stovkami přívrženců v Gdyni na severu Polska, kde v prezidentských volbách s převahou vyhrál nad svým rivalem Dudou, i když ten nakonec celkově zvítězil. Předseda Občanské platformy Borys Budka Trzaskowského, jehož ve volbách podpořilo 10 milionů Polek a Poláků, označil za symbol změny. Občanská platforma výsledek voleb hlavy státu napadla u nejvyššího soudu. Duda ve 2. kole získal 10,440 648 hlasů (51,03 %) a Trzaskowski 10,018 263 hlasů (48,97 %).

(ava, čtk)