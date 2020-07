Neznalost, neúcta hraničící s hloupostí

Nemohu jinak, ale ještě jednou se vrátím k tomu, co všechno se může stát ve veřejnoprávní televizi a co je umožněno jejím redaktorům bez toho, aby z toho byl vyvozen alespoň nějaký závěr. Znovu tedy ocituji, i když se studem, který asi pan redaktor nemá: »Nábřeží, které se bůhvíproč dodnes jmenuje po komunistickém prezidentu Ludvíku Svobodovi...«

Taková poznámka zazněla v pořadu Události, komentáře České televize z úst moderátora Jakuba Železného. Od té doby dostávám desítky rozhořčených emailů a zpráv na jeho vystoupení. Nejprve jsem reagoval na Twitteru a vyzval pana redaktora k omluvě paní Zoe Klusákové a rodině a Radu ČT vyzval k řešení tohoto excesu.

Nezlobte se na mě, ale neznalost moderátora Železného hraničí až s hloupostí nebo manipulací. Otírat se o válečného hrdinu, kterým Ludvík Svoboda bezesporu byl, je zcela mimo realitu. Nevnímat, že on a vojáci, příslušníci 1. československého armádního sboru, se svým hrdinstvím v boji proti nacistům podíleli na osvobození naší vlasti, že mnoho z nich položilo život za naši svobodu a suverenitu, je opravdu neuvěřitelné.

Také nevím, proč by se nemohl pan moderátor informovat alespoň u své rodiny o tom, co prožil a dělal jeho dědeček za druhé světové války. Proč by neměl znát veřejně dostupnou informaci, kterou znám i já, že byl jeho dědeček příslušníkem právě tohoto armádního sboru pod velením generála Svobody a v boji o Kyjev byl raněn. Ze zranění se léčil v Kujbyševě. Takže kde je chyba?

Nemohu nad podobným vyjádřením mávnout rukou. Jde opravdu o nechutné popírání pravdy o naší historii. V tomto případě opravdu očekávám omluvu, alespoň rodině, když už ne i divákům. Zároveň trvám na tom, že tento exces bude řešit Rada ČT. Za naše peníze přece nebude Jakub Železný urážet hrdiny a »kastovat« lidi podle jejich politického přesvědčení! Ostuda, kam až může moderátor veřejnoprávní televize zajít!

Vojtěch FILIP, 1. místopředseda Poslanecké sněmovny a předseda ÚV KSČM