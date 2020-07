Vinnetou byl rasista

V té tolikrát zmiňované kolébce demokracie a volnosti, v zemi neomezených možností, USA, se patrně sešlo pár omezených, volných a demokratických hlav. Jejich hlavy byly pravděpodobně dohromady, nebo, chcete-li, spíše na hromadě déle, než by bylo zdrávo. Asi se několikrát srazily, než opět zajisté zcela demokraticky došly k určitému závěru a vyplodily nové pravidlo o psaní slova black. Většina amerických novinářů se shodla na tom, že slovo černoch, tedy black, se bude psát s velkým B, Black. Slovo white, bílý, se bude psát s písmenem malým, tedy s w.

Víceméně se jedná o hloupost, kterou asi ocení jen jednodušší a omezený člověk, ale současně se jedná o nesmyslnou úlitbu lidem na okraji společnosti, kteří se pochopitelně vinou nás bledých tváří na tom okraji ocitli. Mluví se pořád o policejním násilí a rasismu, ale nikdo už nemluví o násilí při demonstracích, o zastřelených dětech, které zasáhla zbloudilá kulka někoho z demonstrujících, o vyrabovaných obchodech a jejich zmlácených majitelích. Oni prostě mají nárok žít si také tak dobře, jako ten majitel obchodu, tak si to prostě vezmou a majitele zmlátí. Je to přece jen bílá tlama a na jeho životě nezáleží.

V té přeslavné Americe mají takovou zvláštní věc, jedná se o afirmativní akci (pozitivní diskriminace). Kdy se student s ne zrovna valnými studijními výsledky jenom proto, že je BLACK, dostane na univerzitu na úkor studenta white. Student BLACK potom dochází do této instituce, a protože pokračuje se stále stejnými nevalnými výsledky, začne se ohánět rasismem. Prý si ono břemeno diskriminace táhnou od svých zotročených předků, prý musíme my white naučit jejich rodiče odpovědnosti a naučit je vychovávat své děti.

V Americe se zajisté nejedná o rasismus ani o břemeno. Pokud ano, pak i já se cítím diskriminován, protože mi kdysi někdo určitě řekl, že na vysokou školu nemám a břemenem, které si nesu, je zajisté upálení mistra Jana Husa katolickými pohůnky. Je to skoro ve stejném časovém horizontu, a zajisté chápete, jak mě to tíží, a proto jsem se nedokázal začlenit do společnosti.

Ještě jen tak na okraj. Můj oblíbený filmový hrdina Vinnetou mluvil o osobách white jako o bledých tvářích, já sám jsem slyšel od cikána (od jedné kamarádky cikánky mám informaci, že Romové neexistují, jsou jen cikáni) bílá tlamo. Nikdy mě nenapadlo jít na policii kvůli rasismu. Asi musím začít, nebo se na vysokou nedostanu, a mám na to přece právo.

Pavel JÁCHYM