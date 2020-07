Není důvod omezovat volební právo

Občané by neměli být podle stínového ministra spravedlnosti za KSČM Stanislava Grospiče strašeni možným odkladem říjnových krajských a senátních voleb. O odkladu podzimních voleb hovořil ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD).

Horní parlamentní komora proto vyzvala vládu, aby bezodkladně v souladu s platnými zákony připravila opatření, které by umožnilo hlasovat v říjnových volbách i lidem v karanténě kvůli epidemii koronaviru. Možnost případného odkladu voleb senátoři označili za nepřijatelnou. Výzvu podpořili i zástupci ANO a ČSSD.

Senát tak reagoval na vyjádření ministra vnitra, podle něhož současná pravidla nedovolují na podzim hlasovat těm, kteří budou v karanténě jako možní nosiči koronaviru nového typu.

Grospič připomněl, že výzvy parlamentních komor jsou do velké míry deklaratorní, nicméně návrh ministra Hamáčka je podle něho nerealizovatelný. »A sice v tom smyslu, že i když zákon o volbách do krajských zastupitelstev zná možnost, že zastupitelé vykonávali svůj mandát o nějakou dobu déle, zákon o volbách do Senátu to nezná, a v tomto případě by tak nastal velký problém,« vysvětlil Grospič.

Zachovat chladnou hlavu

K situaci je podle něj potřeba přistoupit s chladnou hlavou a uvědomit si, že v momentě vyhlášení voleb je tak učiněno podle konkrétního znění volebního zákona v dané době. »Nyní už jsou volby vyhlášeny, to znamená, že až do jejich uskutečnění se musí jet podle znění zákona tak, jak platil v době jejich vyhlášení a nelze to měnit,« uvedl poslanec. To je podle něho i odpověď na možnost korespondenčního hlasování. Tato možnost je zatím pouze v rovině diskusí a v úvahu podle Grospiče přichází až pro další volby.

Pokud jde o otázku, zda by lidé v karanténě měli mít možnost volit, Grospič připomněl volební právo, ať už aktivní nebo pasivní, které má každý občan splňující podmínky volitelnosti, a které mu nelze brát. I u lidí v karanténě je tak podle něj potřeba hledat možnost, jak jim volbu umožnit, protože jinak by došlo k popření jejich volebního práva. »V současné době by ale veřejnost neměla být strašena, vláda by se měla zabývat spíš technickými opatřeními voleb, ale nevidím důvod k jejich odkladu a k omezování volebního práva,« shrnul Grospič.

Epidemiologickými opatřeními během voleb a možností hlasování lidí v karanténě se bude zabývat pracovní skupina, kterou vytvoří ministerstva vnitra a zdravotnictví. Výsledky její práce Hamáček očekává začátkem srpna.

Vyřazení tisíců voličů by ovlivnilo výsledky

Senátor Jiří Dienstbier (ČSSD) uvedl, že volby by bylo možné odložit pouze za nouzového stavu a volebním zákonem, který by musely schválit obě komory parlamentu. Zapochyboval o tom, zda má vláda s ohledem na to, že nařízená karanténa podle platných zákonů nedovoluje lidem hlasovat ve volbách, nějaké možnosti řešení.

Opoziční senátoři ale oponovali tím, že členové volebních komisí by mohli například dojít za lidmi v karanténě s ochrannými pomůckami a s přenosnými volebními schránkami. Pracovní skupina by měla podle Hamáčka prověřit všechny možnosti včetně využití speciálních mobilních uren či volebních komisí.

Šárka Jelínková (KDU-ČSL) uvedla, že případné vyřazení tisíců voličů v karanténě z voleb by mohlo ovlivnit výsledky hlasování o novém složení Senátu. Podle Martina Červíčka (ODS) měla vláda začít pracovat na úpravě volebních pravidel pro případ pandemie už na jaře.

Pravidlo, podle kterého nemohou ve volbách hlasovat lidi umístění v karanténě kvůli potenciální nákaze přenosnou nemocí, platí pro krajské volby od roku 2000 a pro senátní od roku 1995. Podle kritiků ale bylo připraveno kvůli jednotlivcům a nepočítalo s možností, že by v karanténě byly celé obce či regiony.

(jad)