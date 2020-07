Ilustrační FOTO - Pixabay

Nakažených nemocí COVID-19 přibývá

Pokud budou v Česku zavedena nová plošná opatření kvůli zvyšování počtu nových případů nákazy koronavirem, budou platit od pondělí.

Podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO) nehrozí vyhlášení nouzového stavu nebo podobně restriktivní opatření. Není potřeba ani obnovit činnost Ústředního krizového štábu, uvedl. Premiér Andrej Babiš (ANO) řekl, že by se celorepublikové opatření mělo týkat jedině povinného nošení roušek ve vnitřních prostorech.

»Je samozřejmě na zvážení, jestli se nerozhodne na úrovni ministerstva zdravotnictví o nějakém celoplošném opatření, ale bylo by to jedině v relaci vnitřní prostory a počet lidí, kteří by museli nad nějaký počet zúčastněných nosit zase povinně roušky. Ale to si myslím, že se rozhodne zítra (v pátek), nebo nejpozději v pondělí,« řekl Babiš při návštěvě Starkoče na Kutnohorsku. Vzhledem k horšící se epidemiologické situaci v České republice by některá preventivní opatření proti šíření COVID-19 měla v zemi podle něho už platit.

Jde o prevenci

Poslední dva dny byly počty nových případů onemocnění COVID-19 vyšší než 200, což je nejvíce od konce června. Nejvyšší je také aktuální počet nakažených, podle ministra může být ale chyba v datech.

»Uděláme všechno pro to, abychom situaci zvládli bez nějakých zásadně omezujících opatření typu omezení volného pohybu nebo zavírání obchodů či restaurací. Spíše to budou opatření preventivní,« řekl Vojtěch.

»Plošná opatření teď diskutujeme s epidemiology a zítra bych chtěl oznámit nějaký závěr z té debaty, jaká opatření se tedy budou případně zavádět,« řekl ministr. Zvýšení počtu nových případů podle něho není plošné, ve většině krajů je situace klidná. Nákaza se ale více objevuje také v regionech, kde dříve tak četná nebyla, například na Vysočině nebo v Jihomoravském kraji.

Již dříve ministr uvedl, že opatření by se případně znovu zaváděla v takovém pořadí, jak zůstávala v platnosti. Jako poslední bylo zrušeno nošení roušek ve vnitřních prostorách a MHD od začátku července.

Ve středu přibylo v Česku 247 prokázaných případů nemoci COVID-19. To je o 36 více než v úterý a zároveň nejvíc od konce června. Od začátku epidemie se novým koronavirem v Česku nakazilo 14 570 lidí, z nichž se ale už více než tři pětiny uzdravily. V souvislosti s koronavirem zemřelo 364 lidí. Aktuálně nemocných tak je 5062, což je nejvíc od začátku epidemie. Podle ministra ale může jít o chybu v datech, kdy se nevyřazují ze statistik všichni vyléčení. Zadal proto jejich audit.

Hamáček je pro roušky

Vicepremiér a ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) apeloval na lidi, aby bez ohledu na nařízení ministerstva zdravotnictví dobrovolně nosili ve vnitřních prostorách a v hromadné dopravě roušky. Vývoj epidemie v posledních dnech označil za alarmující. »Já bych chtěl požádat občany, aby nečekali na to, až jim ministerstvo něco nařídí, ale aby v případě, že se pohybují v uzavřených prostorech, v městské hromadné dopravě, v budovách, aby používali roušky,« řekl Hamáček. Podle Hamáčka se už jednou používání roušek osvědčilo. »Je to to nejjednodušší, co můžeme udělat, a je to cesta, jak zabránit škodám, které tu byly na jaře,« řekl. Lidé podle něj nemusí čekat na nařízení vlády a mohou se sami přičinit o to, aby omezili riziko dalšího šíření epidemie.

Zdůraznil, že vláda nechce opakovat plošná opatření z jara, kdy v reakci na epidemii do velké míry zastavila ekonomický život v zemi. »Máme zkušenost z jarních měsíců, víme, jaké obrovské náklady stálo Českou republiku plošné vypínání ekonomiky. Nikdo z nás nechce, aby se to opakovalo. Je potřeba nastavit opatření tak, aby byla cílená, aby byla účinná, abychom nebyli nuceni opakovat tu jarní zkušenost,« řekl Hamáček.

