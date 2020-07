Ilustrační FOTO - Pixabay

O školách bude jasno v srpnu

Případná opatření proti koronaviru, která by měly školy dodržovat v novém školním roce, upřesní ministerstvo školství zřejmě v srpnu. V současnosti je to podle něj předčasné.

Podobně jako v uplynulém roce se při rozhodování o fungování škol bude řídit doporučeními ministerstva zdravotnictví a epidemiologů, se kterými je úřad v kontaktu, sdělila mluvčí ministerstva školství Aneta Lednová. »Hovořit nyní o případných opatřeních, která by školy v září čekaly, by v tuto chvíli bylo předčasné,« uvedla Lednová. »Ministerstvo školství je a bude v kontaktu s ministerstvem zdravotnictví a epidemiology, jejichž doporučeními/opatřeními se budeme, stejně jako v případě uplynulého pololetí, řídit,« dodala.

Ministr Robert Plaga (ANO) v polovině června slíbil, že jeho úřad přes prázdniny upřesní pokyny pro školy, podle kterých by mohly postupovat při případné druhé vlně koronavirové epidemie na podzim. Uvedl tehdy, že by se v nich měly vyjasnit podmínky pro standardní výuku i pro výuku na dálku v případě krátkodobé nebo i dlouhodobé karantény. Podle Lednové vedení úřadu předpokládá, že manuály s aktuálními pokyny bude do škol distribuovat v srpnu.

Pandemie koronaviru výrazně zasáhla do druhého pololetí uplynulého školního roku. Kvůli šíření nákazy se školy 11. března plošně zavřely. Až po dvou měsících se začaly v omezené míře opět postupně otevírat, do konce školního roku byla ale docházka dobrovolná a děti se mohly učit i z domova. Pro školy pak platila přísná hygienická opatření. Manuály stanovily pravidla pro kolektivy po maximálně 15 dětech, dodržování rozestupů, nošení roušek či používání dezinfekce ve školách.

Plaga již v květnu řekl, že nepředpokládá, že by se školy při případné druhé podzimní vlně epidemie nového koronaviru zavíraly plošně, jako tomu bylo v uplynulém pololetí. Pokud by se na podzim epidemie vrátila, mohlo by se stát, že se dostanou do karantény některé ze škol nebo spíš některé ze tříd, uvedl.

(ng)