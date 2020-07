Rozhovor Haló novin s Romanem Ramachem, předsedou OV KSČM ve Vsetíně

KSČM je tady pro vás

Ví se, že v okresním výboru KSČM ve Vsetíně byla napjatá situace, která vyústila ve středu 15. 7. 2020 zvolením nových orgánů a představitelů. Co všechno vás teď, jako okresní výbor, ještě čeká kromě krajských voleb?

Nové vedení OV KSČM Vsetín má jeden velký úkol, dát do pořádku celou okresní organizaci a vysvětlit všem poctivým komunistům, že za tu situaci nemohou oni, ale především bývalé vedení OV a někteří předsedové základních organizací, kteří nerespektovali usnesení vyšších stranických orgánů. Členové byli záměrně zkresleně nebo nepravdivě informováni o situaci ve vedení okresní organizace. Tvrzení že »my pracujeme dobře«, když prohráváme každé volby, prostě nemůže být pravdivé.

Jelikož jste nová tvář, myslím celorepublikově v KSČM, můžete se nám trochu představit?

Je mi 47 let. Byl jsem důstojníkem AČR, později jsem pracoval od dělnických profesí až po vedoucí funkce. Proto se také tvrdě zastávám »lidí práce«, maminek samoživitelek a seniorů, a pokud se jim děje křivda, aktivně jim pomáhám. Vím, že jedině naší straně na těchto lidech doopravdy hodně záleží. Od prvopočátku mého vstupu do KSČM jsem se aktivně zapojil do práce v základní organizaci a spolupodílel jsem se na pořádání kulturně-společenských akcí. Okresnímu výboru jsem dlouhodobě pomáhal při volbách materiálně i technicky tam, kde bylo potřeba. Pracoval jsem také na tvorbě volebního programu, včetně ekonomického zhodnocení. Bohužel, přes bývalé vedení OV se to dál nedostalo, i když tento materiál ZO schválila a doporučila OV adresovat ho vyšším stranickým orgánům.

Jste nově zvolený předseda Okresního výboru KSČM ve Vsetíně. Budou se tedy na vás klást značné nároky, jako na každého mladého funkcionáře. Jakou tedy máte vlastní dlouhodobou vizi vaší práce?

Mým úkolem číslo jedna je vrátit KSČM na politickou mapu v okrese. To je návrat na radnice ve městech, ale i v obcích. Mám osobní cíl, a to získat v příštích parlamentních volbách mnohem více hlasů, než v roce 2017 a v komunálních volbách bych rád dosáhl na 12 mandátů pro KSČM. Dnes, bohužel, máme jen čtyři zastupitele za KSČM, což je tragické. Měli jsme jich v minulosti 36. Jsem zvyklý pracovat 12 hodin denně a u nás je té práce tolik, že tomu budeme muset obětovat i soboty a neděle. Ale především na tuto náročnou práci nejsem sám, plénum OV je složeno ze skvělých, pracovitých soudružek a soudruhů, na které se mohu spolehnout. Jsou vzdělaní, mají zápal a zájem posunout vpřed celou okresní organizaci. Budu rád, když za rok uděláme rozhovor a já složím účty nejen čtenářům, ale především všem členům okresní organizace a našim občanům, protože politik a politika musejí sloužit především jejich prospěchu.

Vsetínsko je hornatý, tvrdý, ale pracovitý kraj, kde v současnosti na radnici vládne KDU-ČSL. Jaké jsou vztahy s radnicí a jak probíhají u vás krajské volby?

KDU-ČSL, ale i ostatní politické strany, nás v důsledku formální práce minulého vedení OV neberou jako reálnou politickou sílu. Ze všech měst v okrese máme za KSČM zvoleného pouze jediného zastupitele ve Vsetíně, a to soudruha Zdeňka Vejpustka. Co se týká krajských voleb, musíme občany přesvědčit, že bez nás by se v kraji žilo hůř. Rozprodaly by se poslední zbytky majetku, popřípadě by se převáděl na různé obecně prospěšné společnosti a neziskový sektor. Kšeftovalo by se s nemocnicemi, a především se zdravím občanů.

A jakou vůbec chystáte kampaň do krajských voleb? Zůstanete v tradičních schématech, nebo chcete přijít s nějakou inovací?

V žádném případě. Máme připravenou řadu překvapení pro voliče, např. korespondenční soutěže, jsou nachystané týmy levicové mládeže, která bude mezi občany rozdávat naše volební materiály, ale trošku tradičně začneme, bude volební guláš, pivo a dárky pro děti, při zahajovacím mítinku musejí být.

Jak se vypořádáte s nedostatkem nových mladých kádrů ve straně? Chystáte nějakou kampaň?

My mladé máme, jen nedostali příležitost. Proč tomu tak bylo, nevím. V září pomůžeme našim mladým (většina do 25 let) zřídit mládežnickou ZO, necháme je pracovat samostatně, pouze jim budeme pomáhat, pokud budou chtít. Budou mít moji stoprocentní pomoc při pořádání sportovně společenských akcí, ale také v tom případě, že se aktivně zapojí do kandidatury ve městech, obcích nebo do stranických funkcí.

Co vůbec nejvíc trápí město Vsetín a okolí? Jsou to pracovní příležitosti nebo výše mzdy, ekologie, či sociální otázky?

Pracovní příležitosti u nás jsou, ale velkým problémem jsou nízké mzdy. Zaměstnavatelé hřeší na skromnost obyvatel Valašska. Je nutné řešit otázku zubní pohotovosti, celkově nedostatek zubních lékařů a také péči o starší spoluobčany. Myslím si, že by měla být zřízena při kraji mobilní pečovatelská a hospicová péče. Většina obyvatel chce mít své blízké u sebe a zajistit jim důstojné dožití, ale složenky se platit musejí, a tak si málokdo může dovolit zůstat doma. Mobilní službou bychom vše vyřešili a zároveň by kraj ušetřil nemalé finanční prostředky. Také mne mrzí, že jsme taková republiková popelka a v našem kraji na železnici jezdí opravdu historické kousky, které v jiných koutech naší vlasti už najdeme jen v muzeích. Kraj pro náš okres toho mnoho neudělal, a to i když hejtman a senátor Čunek je ze Vsetína.

Blíží se také XI. sjezd KSČM. Domníváte se, že dojde k zásadním změnám? Co všechno od sjezdu očekáváte?

Stalo se módou za volební neúspěchy vinit vedení strany, ale musíme si přiznat, že každý z nás by si měl zamést před svým prahem. Za volební neúspěch anebo úspěch jsou zodpovědné také okresní výbory. Chápu to, že neúspěch je sirotek a úspěch má hodně příbuzných, ale ať se na mne soudruzi nezlobí, pokud 20 let sedí na okresním výboru a prohrávají každé volby, musejí odejít a dát příležitost novému vedení. Já jim říkám okresní baroni. Vedení strany se poctivě snaží pomáhat a ani jednou, pokud bylo smysluplně požádáno, slovo NE jsem neslyšel. Ten stávající tým je dobrý a měl by dokončit svou započatou práci do parlamentních voleb. Potom, pokud neuspěje, by měl být vystřídán.

Chtěl byste něco vzkázat nejen čtenářům, ale třeba vsetínským občanům?

Ano, chtěl. Nevzdávejme to, za myšlenku socialismu stojí za to bojovat. Naši dědové měli daleko horší situaci, a co dokázali! Dodnes z toho žijeme. Bez nich bychom neměli kde bydlet, po čem jezdit, svítit svou elektřinou atd. Věřím tomu, že moji vnuci zažijí socialismus a budou mít tak krásné dětství, jaké jsem měl já. Moji rodiče měli sociální jistoty, střechu nad hlavou, a především čas na své děti. Vsetínským občanům bych vzkázal, pokud mají jakékoliv problémy – s úřady, v zaměstnání, ale i osobní, aby přišli na náš okresní výbor. Pokud to bude v našich silách, rádi vám pomůžeme a poradíme. KSČM je tady pro vás. Pracujeme především pro vás a děláme to rádi. Úřední hodiny máme od září do června vždy v pondělí a středu od 8.00 do 17.00 hodin.

Roman BLAŠKO