Roušky jdou znovu do boje

Koronavirus se nevzdává. Čísla epidemiologů říkají, že epidemie v České republice znovu sílí. Nemocných přibývá o více než 200 denně, což je hranice, kterou před časem Roman Prymula označil za mez, po níž musí znovu přijít ke slovu restriktivní opatření. Vláda však tentokrát spíše váhá. V řadě míst už ale znovu vyhlašují povinné nošení roušek.

Denní nárůst potvrzených případů nemoci COVID-19 od pondělí roste. Poslední tři dny se drží nad 200. Základní reakcí vlády je, že v celé ČR bude od soboty povinné nosit roušky na akcích ve vnitřních prostorách, kde se nachází více než 100 lidí. Neplatí to však pro všechny vnitřní prostory automaticky, opatření se týká jen »organizovaných akcí«. Do této kategorie vláda, po neblahých zkušenostech z minulých dnů, zařadila i program nočních klubů. V jednom z pražských nočních klubů se během jedné noci nakazilo přes sto lidí. Očekávalo se, že vláda noční kluby úplně zavře. Pouze jim však snížila kapacitu na 500 lidí. Vláda je tedy tentokrát spíše zdrženlivá, na jaře při mnohem nižších nárůstech nakažených vyhlašovala mnohem tvrdší opatření.

V regionech, kde se nákaza více šíří, místní samosprávné orgány tudíž sahají k vlastním zpřísněním. Například od pondělí bude povinné nosit roušky v nepobytových zdravotnických zařízeních v Praze, tedy například v lékárnách nebo v čekárnách u lékaře. Povinnost nosit roušky při návštěvě zdravotnických a sociálních zařízení či lékáren zavedli také v Libereckém a Ústeckém kraji. Na Vysočině toto opatření platí již od 14. července a týká se i městské hromadné dopravy (MHD). Středočeský krizový štáb nošení roušek v MHD nenařídil, ale doporučil. Nemocnice v Kyjově, Břeclavi a Hodoníně zakázaly s okamžitou platností návštěvy. Od pondělí se k nim přidá znojemská nemocnice. O opatření uvažují i jiné krajské nemocnice, ve fakultních nemocnicích zatím zákaz návštěv nebude. Naopak v Moravskoslezském kraji se protiepidemická opatření uvolňují, stejně jako ve Středočeském kraji na Kutnohorsku.

Šéfka pražských hygieniků Zdeňka Jágrová novinářům sdělila, že situace v Praze »není úplně růžová«, ale podle ní není žádný důvod k podléhání stresům. Na plicní ventilaci je podle ní jeden pacient, většina pacientů je bez příznaků nebo s lehkými a většinou jsou nemocní mladí lidé. U asi 40 procent nakažených nicméně podle ní není možné dohledat původ nákazy. Právě to je důvod k rozšíření povinnosti nosit roušky na všechna zdravotnická zařízení.

Ministr vnitra a vicepremiér Jan Hamáček (ČSSD) k tomu uvedl, že považuje plošná opatření, která vyhlásilo ministerstvo zdravotnictví, za adekvátní, nicméně lidé by podle něj měli dělat víc. Doporučil nosit roušky ve všech vnitřních prostorách, tedy i v MHD či v obchodech. Podle něj nejde o nesoulad ve vládních postojích. »Ministerstvo zdravotnictví říká, co se musí. Já říkám, co by se mělo,« podotkl Hamáček.

Aktuálně je nakažených přes 5000 lidí, zatím nejvíc od prvních případů v březnu. Podle Vojtěcha může jít ale o chybu v datech, kdy se z nich nemažou všichni vyléčení.

Hmotné rezervy hlásí prázdné sklady

Nová opatření znovu zvyšují poptávku po rouškách. Stát má podle Hamáčka zásoby dostatečné. »Není sice žádný krizový stav, samosprávy ale musí vědět, že je ve štychu nenecháme. Připraveni pomoct jsou i krizaři z ministerstva vnitra,« uvedl Hamáček.

Při návštěvě Ostravy upřesnil, že ministerstvo má ve skladech přes 60 milionů roušek, deset milionů respirátorů a 30 000 celoobličejových masek s 300 000 filtry. Podle něj je ministerstvo schopné pokrýt první týdny při distribuci stejným příjemcům v obdobných objemech jako během nouzového stavu, kdyby nastala druhá vlna pandemie v rozměrech jako na jaře. »Vybavenost je podstatně lepší, než byla na začátku krize na jaře. Nicméně gró ochranných prostředků musí zajistit Státní hmotné rezervy,« řekl Hamáček.

Ze Správy státních hmotných rezerv (SSHR) však zazněla poněkud překvapující informace. Předseda SSHR Pavel Švagr prohlásil, že správa nemá v tuto chvíli v majetku ani jednu ochrannou zdravotní pomůcku. Vypsala tendry na doplnění zásob, a ty jsou poměrně zdlouhavé, protože už musejí probíhat ve standardním režimu, nelze nakupovat tak rychle jako v režimu krizovém. Prázdné sklady hmotných rezerv přiznal i ministr průmyslu Karel Havlíček (za ANO). »SSHR dokončuje otevřená výběrová řízení. Má nabídky, nyní je vyhodnocuje a během několika dní začíná nakupovat první produkty. V rámci SSHR se šlo maximálně transparentní cestou, předseda Švagr se drží přesně zákona a neztratil ani den,« uvedl Havlíček. V pondělí chce vládě podat o stavu zásob podrobnou informaci.

Správa rezerv vypsala v polovině června tendry na dodání 11 typů ochranných pomůcek. Celkem šlo o 35 dílčích částí, na které přišlo zhruba 190 nabídek. Tendry správa vypsala mimo jiné na dodávky respirátorů typu FFP2 a FFP3, filtrů do respirátorů FFP3, roušek, ochranných brýlí, štítů, návleků na obuv, rukavic nebo čepic. Před podpisem je podle Švagra první část. Konkrétně jde o dodání 2800 filtrů do respirátorů FFP3, zhruba 356 000 návleků na obuv, 200 000 výtěrových setů a část dodávky vyšetřovacích rukavic – asi 2,4 milionu kusů.

Kromě SSHR vypsalo tendry na nákup ochranných pomůcek do rezerv také ministerstvo vnitra. Také ony jsou nyní ve fázi vyhodnocování. Ve skladech správy jsou pak podle Švagra zásoby z první vlny pandemie, patří ale ministerstvu zdravotnictví, do státních rezerv se tak nepočítají. »Veškeré naše zásoby byly vyčerpány v koronavirové krizi,« dodal.

Vláda v polovině května oznámila, že koupí do strategických zásob státu pro další možnou krizi miliony ochranných zdravotnických pomůcek za 3,7 miliardy korun. Zásoby by ministerstvům, jejich podřízeným a organizačním složkám a také krajům měly vydržet na dva měsíce.

Na počátku koronavirové krize ČR trpěla nedostatkem roušek i dalších ochranných pomůcek. Ministerstvo vnitra při centrálních nákupech koupilo ochranné pomůcky za 4,6 miliardy korun, ministerstvo zdravotnictví do skončení nouzového stavu 17. května koupilo pomůcky za 2,34 miliardy korun.

Zájem o nanovlákenné roušky a respirátory podle asociace jejich výrobců v posledním týdnu opět roste, větší zájem zaznamenaly i lékárny. »Nejvíce u nás nakupují lidé z rizikových skupin, lékaři a společnosti, které potřebují nadstandardně chránit své zaměstnance. Právě poptávka z firem se v posledních dnech zvyšuje,« uvedla Lucie Konečná z e-shopu Nanospace.

Ministerstvo zahraničí informovalo, že Evropská unie proplatí ČR 77 milionů Kč za repatriační lety, kterými se dostali ze zahraničí kromě Čechů i občané jiných členských zemí unie. ČR za lety vypravované na jaře v době vrcholu koronavirové krize v Evropě zaplatilo 111 milionů korun.

Aktivisté šílí

Zatímco celá země »zbrojí« na druhou vlnu epidemie a i dříve váhající státy, jako Rakousko či Británie, utahují šrouby a zpřísňují opatření, aktivisté z Moravskoslezského kraje podávají za toto zpřísnění žalobu na své hygieniky. Žalobu podala iniciativa nazvaná »Za kulturu«. Aktivisté žalují krajské hygieniky za nařízení, které vydali 17. července. Žádají jejich zrušení pro nedostatečné zdůvodnění a nezákonnost. Iniciativa také spustila petici »Za zdravý rozum« a chystá zapojit další umělce z celé ČR.

Ředitelka Krajské hygienické stanice (KHS) v Ostravě Pavla Svrčinová už dříve řekla, že kdo se cítí být dotčen na svých právech, se může obrátit na soud, KHS prý nemůže předvídat výsledek soudního řízení.

Hygienici zavedli 17. července omezení kvůli koronavirové pandemii s okamžitou platností, snížili například přípustný počet účastníků hromadných akcí na 100. Po hysterických reakcích zejména organizátorů rockových festivalů KHS tento týden opatření zmírnila. Povolila znovu akce do 1000 lidí, nařídila ale, že návštěvníci musí mít roušky.

