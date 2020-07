Ilustrační FOTO - Pixabay

Miliardy pro zdravotnický výzkum

Rada pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI) navrhla rozpočet na vědu na příští rok ve výši 41 miliard korun. Z toho 2,8 miliardy korun má být určeno na specifický, špičkový výzkum ve zdravotnictví.

Původně se uvažovalo o návrhu v rozmezí 37,5 miliardy až zhruba 40 miliard korun. Rozpočet na vědu pro letošní rok činil 37,5 miliardy korun.

»Obecně chceme posílit výzkum, protože se v době pandemie prokázalo, že zdravotní infrastruktura a péče funguje velmi dobře. Věc druhá je ale ta, že je prostě vidět, že ve zdravotnictví je podceněna věda a výzkum. Chceme to prostě na špičkový výzkum, nejlepší projekty,« řekl ministr průmyslu a obchodu a dopravy Karel Havlíček, který je zároveň místopředsedou RVVI.

Podle Havlíčka by v budoucnu měl být podpořen tento typ výzkumu každoročně zhruba třemi miliardami korun. Uvedl, že by byl pod přímou kontrolou premiéra a RVVI. Rada pro něj chce špičkové vědce z Česka i zahraničí.

Havlíček podotkl, že na zdravotnický výzkum je v současnosti vyčleněno 1,7 miliardy korun. »My k nim dáváme 2,8 miliardy, ale těch 1,7 miliardy jsou na takové běžné věci. Tam jsou institucionální a účelová podpora, a to už jsou víceméně rozdělené programy, které jdou zejména přes Agenturu pro zdravotnický výzkum,« dodal ministr.

Další místopředseda RVVI, molekulární biolog a genetik Petr Dvořák, řekl, že asi polovina z navýšení by měla jít na celostátní projekty řešící COVID-19 multidisciplinárně a podpořit spolupráci chemiků, virologů, lékařů a dalších profesí. »S tím, že by to mělo za úkol ne vyřešit to česky a pro Česko, ale zapojit se do světového mainstreamu, držet krok s tím, co se děje ve světě a být u toho. Přispět něčím do toho hlavního proudu,« popsal vědec.

Podle něj RVVI schválila usnesení, že zatímco jeden celostátní program by byl hodně specifikovaný právě na »virologické věci s COVID-19«, další hlavně na prevenci závažných onemocnění. »Zejména oblasti, které s tím jsou hodně spojeny, co se třeba tou koronavirovou krizí zanedbalo. Screeningové problémy, včasná diagnostika nádorových onemocnění…,« upřesnil vědec.

V rámci zbylých 38,2 miliardy korun RVVI schválila také zvýšení rozpočtu na výzkum ministerstvu práce a sociálních věcí. Resort by měl dostat přidáno přes 11 milionů korun, rada záměr avizovala už v červnu. Podle Dvořáka mají peníze podpořit tamní »dobře rozjeté« programy zaměřené na socioekonomické záležitosti.

(ng)