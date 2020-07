Jak to bude dál?

Pomalu se začíná hovořit o útlumu těžby uhlí v Moravskoslezském kraji. Nejde o blesk z čistého nebe. Mnohomluvná, ráda se chlubící svými úspěchy ministryně Maláčová si evidentně uložila bobříka mlčení. Doba, ve které se potýkáme s koronavirem, nedává příliš naději.

Lidé se bojí pandemie i toho, že dochází k omezení pracovních nabídek. Jaká bude realita v dalších letech, je otázka pro jasnovidce. Předvídavá by měla být příslušná ministryně. Jde totiž nejen o horníky, ale i o zaměstnance pomocných provozů a dodavatele jednotlivým šachtám. Do těžké situace se tak mohou v této oblasti dostat celé rodiny. OKD je státní podnik a moje otázka zní, jaký návrh řešení má ministryně Maláčová připraven? Bude záchranný kruh dostatečný, aby se lidé nemuseli bát? Doufejme, že pomoc bude adekvátní. Ti, kteří poctivě pracovali, nemohou zůstat na dlažbě, proto je nezbytně nutné sdělit připravované kroky veřejnosti co nejdříve, čas na otálení již vypršel. Tudíž by bobřík mlčení mohl skončit. Problém uzavření dolů je otázkou, kterou nelze obcházet či se jí vyhýbat.

Vojtěch FILIP, 1. místopředseda Poslanecké sněmovny a předseda ÚV KSČM