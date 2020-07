Železný nepochopil

Moderátor ČT Jakub Železný zareagoval na výtky některých občanů, kteří mu spílají za jeho unfair výpad proti Ludvíku Svobodovi v pořadu Události komentáře. Server Info.cz zveřejnil jeho obsáhlé pojednání, jehož podstatu lze shrnout tak, že »demokracii nám rozhodně Ludvík Svoboda nepřinesl« a že mu (Železnému) máme ponechat právo kdekoli veřejně odsuzovat komunistické funkcionáře »v souladu s ustanovením zákona 198/1993, paragrafu 2, který, jak jistě víte, říká, že za spáchané zločiny v době komunistického režimu jsou ‚plně odpovědni ti, kteří komunistický režim prosazovali jako funkcionáři…‘«.

Vojáka dvou světových válek, v nichž statečně a nezištně jako ryzí vlastenec nasazoval své zdraví a život za Československo, posuzuje moderátor Železný jako funkcionáře »komunistického režimu«! Opakuje svou mantru: »Opravdu nechápu, proč má v Praze, 31 let po pádu režimu komunistické strany, mít nábřeží člen předsednictva komunistické strany a komunistický prezident.«

Vše, co bylo před tím, než Svoboda zaujal vysoké státní posty ministra národní obrany či prezidenta, naprosto přehlíží, jako kdyby nebylo nic. A to je hanebné. Ani jedním slovíčkem nezmínil, že Svoboda má zásluhy na vítězství nad fašismem. Nevšimla jsem se, že by aspoň uznal, že voják Svoboda na sto procent splnil vojenský slib, který dal své vlasti, a že - aby mohl bojovat proti nenáviděným hitlerovcům, musel projít strastiplnou cestu. Pro mě naprosto nepřijatelné je, že zcela zamlčel – možná, že to ani neví – dramatický osud celé široké Svobodovy rodiny, utrpení, které zažívaly manželka a dcera, když se skrývaly u statečných lidí před gestapem za to, že pomohly čs. parašutistům. A co mi vhání slzy do očí, že nevzal v potaz tragický osud Svobodova 17letého syna Mirka, brutálně zavražděného Němci. Kdo z našich poválečných státníků položil na oltář vlasti tolik obětí jako Svoboda? Četl Železný vůbec jeho Deník z doby válečné?

Moderátor se zato ironicky ptá - když tedy máme nábřeží Ludvíka Svobody, proč nezaložíme iniciativu, která by navrátila Nuselskému mostu název Gottwaldův, Barrandovskému název Zápotockého apod. »Když má Svoboda to nábřeží, ať to tedy má nějakou logiku,« napsal. Z toho všeho plyne jediné: Železný nepochopil, že Ludvík Svoboda byl mimořádnou osobností, která se vymyká srovnání se všemi našimi poválečnými prezidenty (Beneš byl hlavou státu již před válkou).

A teď zásadní argument: Svoboda přinesl to hlavní, z čeho mohl být zrozen i Jakub Železný. Přinesl, spolu se svými spolubojovníky, mír a vítězství v nejstrašnější válce lidských dějin. I on se podílel, a to významnou měrou, na porážce hitlerovského Německa, které by (kdyby Spojenci nevyhráli) provedlo »konečné řešení« židovského obyvatelstva a pak Slovanů, včetně Čechů. Kdyby nebyli v našem národě lidé, jako byl Ludvík Svoboda, nebyl by zde ani Jakub Železný!

O státních svátcích si pozorný divák povšimne v klopě páně moderátorově malé české vlaječky v podobě odznáčku. Teď už vím, že toto gesto, rádoby vlastenecké, je jen póza. Jsem asi ze staré školy, ale nechápu, jak může vnuk vojáka-svobodovce tak hrubým způsobem pohanět legendárního velitele svého dědečka.

Monika HOŘENÍ