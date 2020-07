K záměru pražských radních zdražit MHD

Tak jsme se dočetli, že vedení hlavního města Prahy (koalice Piráti, Praha Sobě a STAN) se rozhodlo zdražit jízdné v městské hromadné dopravě v Praze. Netroškaří, základní předplatné chce zdražit až o 50 procent! Chce také sáhnout na bezplatné jízdné, zejména pro důchodce nad 65 věku či studenty, zavedené předchozím vedením hlavního města za podpory KSČM.

Není to tak dávno, co Zastupitelstvo hlavního města Prahy navštívili bojovníci za ochranu stability klimatu. Byla to srdceryvná scéna, kdy si tito převážně mladí aktivisté lehli na zem coby mrtví před předsednické stoly, jejich mluvčí poté žádal rázná opatření ke snížení emisí skleníkových plynů v Praze a vedení hlavního města naslibovalo hory doly včetně mnoha věcí, které nemůže ovlivnit, načež se aktivisté zvedli a spokojeně odešli. Nyní nejen jim plive vedení Prahy do tváří.

Jak je známo, hlavním znečišťovatelem ovzduší v Praze je silniční doprava, kterou lze tlumit zejména kvalitní levnou veřejnou dopravou, v Praze zejména MHD a dopravou železniční. Také na emisích skleníkových plynů v Praze má silniční a letecká doprava vysoký podíl, o nepřímých emisích skleníkových plynů při těžbě a zpracování ropy a zemního plynu nemluvě. Na měrné emise (na jednotku výkonů) skleníkových plynů je nejšetrnější metro, na druhém místě je tramvaj, na třetím trolejbus (ten Praha neprovozuje) a na čtvrtém elektrická trakce osobní železniční dopravy.

Metro se v Praze staví, ale dva úseky (Ládví – Letňany a Nádraží Veleslavín – Nemocnice Motol), prosazené před lety Pavlem Bémem z ODS, nemají a zřejmě nikdy nebudou mít dostatečné dopravní využití. Přitom tempo výstavby metra od roku 1990 je proti létům socialismu dlouhodobě pomalejší. Ještě více se snížilo tempo výstavby nových tramvajových tratí. Navíc tzv. koncepce rozvoje tramvajových tratí, kterou před lety urazil zastupitelstvo i veřejnost tehdejší náměstek primátora pro dopravu Petr Dolínek z ČSSD, je jen soupisem potřeb výstavby 35 tramvajových tratí bez hodnocení efektivnosti. Prostě, ke zdůvodnění stačí, že je tam napsána!

Ignorance potřeby stavět v Praze chybějící železniční zastávky je dlouhodobá a ostudná, stejně jako kulhající elektrizace tratí. Inu, dvacetileté zpoždění zásadní modernizace buštěhradské dráhy na Kladno s odbočkou na letiště je v první řadě dílem vedení Prahy 6 v čele s již jmenovaným Bémem a jeho kolegou Chalupou z ODS, viz jejich nechvalné heslo »Chceme metro (na letiště v Ruzyni), ne rychlodráhu!«.

Protože dopravní kolapsy v dopravních špičkách jsou již od 90. let v Praze na denním pořádku a řešit je lze jen snížením rozsahu přepravy (politika EU, ČR i Prahy maximalizující přepravní toky jde ale směrem přesně opačným) nebo přesunem části motoristů z osobních aut do veřejné osobní dopravy (dlouhodobé rozsáhlé povolování výstavby podzemních garáží v centru Prahy ale stimuluje opak) je záměr pražských radních i pořádnou ranou pražské dopravě. Prý není nad odbornost.

Pražští radní tím prý rozvíjejí ekonomiku. Mají pravdu v tom, že i vynucený přesun cestujících do osobních aut zvyšuje hrubý domácí produkt, například v položce škody na veřejném zdraví, na životním prostředí a klimatu. Snižuje ale životní úroveň občanů.

Je také pravda, že věčně ucpané silnice si vyžebrávají své rozšíření a stavbu nových, aby se těm ucpaným ulevilo. Tato výstavba je ale mimořádně nákladná a dostává nás do začarovaného kruhu.

Že zdražování veřejné dopravy je asociální, snad netřeba připomínat. Zatímco přední evropská města zavádějí z ekologických a sociálních důvodů MHD zdarma, aktivističtí pražští radní ji chtějí drasticky zdražit. Že by cesta do Evropy?

Když před čtyřmi lety tehdejší koalice v hlavním městě ANO 2011, Trojkoalice a ČSSD s podporou KSČM prosadila podstatné snížení předplatných jízdenek v MHD včetně jízdného zdarma pro důchodce nad 65 let a studenty, byl negativní dopad na rozpočet hlavního města minimální – asi 157 mil. Kč. Celkový rozpočet Prahy činí asi 80 mld. Kč. Snaha sanovat příjmy rozpočtu hlavního města zdražováním jízdného v pražské MHD tak nevychází ani rozpočtově. Způsobí ale rozsáhlé mnohostranné škody.

Pražští radní tvrdí, že rozpočtu hlavního města pouští žilou koronavirová krize. V tom mají jistě pravdu. Pouští ale žilou kdekomu, státnímu rozpočtu na prvním místě. Pouští žilou i krajům, jiným městům a obcím, jež jsou mnohem chudší než hlavní město, pouští žilou i mnoha podnikům a mnoha občanům. Některé podniky kvůli koronavirové krizi i končí, další propouštějí.

Na rozdíl od Prahy ale kraje, ostatní města a obce vesměs nejsou zdaleka tak rozhazovačné. Na rozdíl od Prahy například nedělají tak idiotskou politiku sinofobie a rusofobie (tu v těsné spolupráci se starosty Prahy 6 - TOP 09 a Prahy Řeporyjí - ODS a ministrem zahraničí – ČSSD). Vyhánění bohatých a dobře platících čínských a ruských turistů má jisté negativní dopady i na rozpočet Prahy. Rozhodně nejde jen o koronavirovou krizi, jak nám vedení hlavního města nalhává…

Jan ZEMAN