Čína se brání. Čcheng-tu za Houston

Čína nařídila uzavřít konzulát Spojených států ve městě Čcheng-tu. Reagovala tak na obdobný krok USA, které tento týden rozhodly o uzavření čínského konzulátu v Houstonu, informovaly zahraniční tiskové agentury.

Peking už dříve americký postup označil za provokaci a za porušení mezinárodního práva a Spojené státy vyzval k nápravě chybného rozhodnutí. Napětí mezi Pekingem a Washingtonem tak rozhodně nepolevuje, podle agentury AP jsou vzájemné vztahy nejméně přátelské za poslední desetiletí.

Ilustrační FOTO - Haló noviny

Bílý dům vyzval Čínu, aby řešila důvod, který údajně vedl USA k opatření v Houstonu, a přestala s odvetnými kroky ve stylu oko za oko. Mluvčí čínské diplomacie Wang Wen-pin ve zdůvodnění řekl, že někteří zaměstnanci amerického konzulátu v Čcheng-tu se vměšovali do čínských vnitřních záležitostí, poškozovali čínské bezpečnostní zájmy a prováděli aktivity, které nebyly v souladu s jejich diplomatickým posláním. Zrušení konzulátu v metropoli provincie S'-čchuan je »legitimní a nutnou reakcí na nerozumné jednání USA«, dodal.

Bílý dům nařídil v úterý uzavřít do 72 hodin čínský konzulát v Houstonu, nejlidnatějším městě státu Texas. Zastupitelský úřad se podle něj podílel na vykrádání duševního vlastnictví. Podle agentury AP se prý čínští špióni pokoušeli získat data z několika zařízení v Texasu. Šéfredaktor listu Global Times, který vydává vládnoucí KS Číny, na Twitteru uvedl, že také americký konzulát v Čcheng-tu dostal lhůtu pro uzavření 72 hodin, tedy do pondělních 10.00 místního času (04.00 SELČ). »Krok Spojených států vážně porušil mezinárodní právo, základní normy mezinárodních vztahů a čínsko-americkou konzulární úmluvu,« vysvětluje čínská diplomacie.

Donald Trump přitom nevyloučil, že by se mohly po Houstonu uzavřít i čínské konzuláty v dalších městech. Podle amerických médií by mohl být na řadě zastupitelský úřad v San Francisku, kde se podle Federálního úřadu pro vyšetřování (FBI) ukrývá čínská vědkyně obviněná u kalifornského soudu ze zatajení svého spojení s čínskou armádou.

Spojené státy mají v pevninské Číně velvyslanectví v Pekingu a pět konzulátů: ve městech Šanghaj, Kuang-čou (Kanton), Šen-jang, Wu-chan a právě v Čcheng-tu. Další konzulát mají v Hongkongu. Zastupitelský úřad v Čcheng-tu, fungující od roku 1985, je považován za strategicky významný, neboť se nachází relativně blízko Tibetu, o který mají USA zájem, aby tu mohly vybudovat další z mnoha desítek vojenských základen, které ve světě mají.

Podle agentury Reuters má postižený konzulát téměř 200 zaměstnanců, z nichž 150 jsou místně najatí pracovníci. Kolik lidí je na konzulátu v současné době, není ČTK známo vzhledem k tomu, že během počátečního stadia koronavirové epidemie v Číně byl značný počet amerických diplomatů ze země evakuován.

Nařízením o uzavření konzulátu pokračují už několik měsíců trvající diplomatické roztržky. USA v posledních týdnech zavádějí nové protičínské sankce, kritizují Čínu nesmyslně i v souvislosti se šířením koronaviru.

Ještě v únoru přitom »popleta« Trump opakoval, že Čína v boji proti nákaze odvádí velmi dobrou práci, a prohlásil, že vzájemné vztahy považuje za velmi dobré. Nyní ovšem američtí činitelé včetně šéfa FBI Christophera Wraye označují čínskou vládu za ústřední zahraniční hrozbu pro USA.

»Současná situace mezi Čínou a Spojenými státy není něco, co by Čína viděla ráda. Veškerou zodpovědnost za to (ovšem) nesou Spojené státy,« reagovala čínská diplomacie.

