Noční Prahou projela ojedinělá spanilá jízda

Více jak pět set motorek nejrůznějších značek i kubatur projelo již po dvanácté v exkluzivní spanilé jízdě noční Prahou. Tato akce se stala již letní tradicí a svou velikostí, místem konání i zájmem aktérů jde o ojedinělou událost. A i když letos nepřálo počasí a zúčastnili se jen skalní příznivci, bez problému na pravidelné zastávce zaplnili svými stroji celou horní polovinu Václavského náměstí.

Naleštěné stroje, někteří s nápaditými halogeny, nejrůznější zvuky benzínových motorů, a stovky jejich majitelů i nadšenců se sjeli minulou sobotu na parkoviště před obchodním centrem v Čestlicích. Všichni s jediným cílem – zúčastnit se spanilé jízdy Prahou pod názvem Prague Night Ride. Motorkářský svátek, který organizuje fanouškovské uskupení Top 5 Plus, letos neodradila ani corona, ani nepřízeň počasí. Na rozdíl od loňského ročníku, na který se sjelo rekordních zhruba osm set strojů, letos i při intenzivních deštích dorazilo okolo pěti set strojů. Přijeli nadšenci z blízkých i vzdálených měst, mezi účastníky byla slyšet i slovenština, němčina, italština či polština. A tak jak bylo pestré složení účastníků jak věkem, tak původem, tak pestré bylo i složení zaparkovaných strojů. Od sportovních endur, přes nejrůzněji silné silniční mašiny, po brumlavé choppery. K vidění ale byly i různé silné tříkolky, či staré Jawy a »ČéZety«.

»Jde o tradiční akci, která nemá ve světě obdoby. A i když jsem dnes mokrý jako myš, nemůžu si ten zážitek nechat ujít.« řekl Haló novinám jeden z účastníků. Pořadatelé, kteří kladli účastníkům na srdce, aby se chovali zodpovědně a bezpečně, ke konci akce sami velmi pozitivně hodnotili, jak spořádaně a v celku bezproblémově akce proběhla.

Atrakce pro motorkáře i turisty

Malebná noční Praha, čisté mokré lesklé ulice po dešti a nablýskané silné stroje vykouzlily nevšední zážitek nejen pro účastníky jízdy, ale i pro mnohé turisty. Právě kvůli mokré vozovce museli být letos účastníci spanilé jízdy, kteří do centra Prahy dorazili okolo jedenácté hodiny večerní, zvláště opatrní a zodpovědní. To ale nijak nezkazilo celkový dojem z akce. »Je to velmi silný zážitek, vidět, slyšet a cítit takové množství motorek, tolik jednostopé síly na tak krásném místě, jako je Václavské náměstí.« nechal se slyšet jeden z českých diváků akce, který vášnivě cvakal fotoaparátem u zaparkovaných strojů.

Na náměstí postály motorky asi půl hodiny a pak se postupně rozjely Prahou nejrůznějšími směry. Oficiální závěr akce byl již tradičně u Prosecké bobové dráhy. Tam ale dorazilo jen něco přes sto nejvěrnějších. Snad bude příští rok počasí přívětivější a účast ještě silnější.

Helena KOČOVÁ