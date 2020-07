Ilustrační FOTO - Pixabay

Opět zajímavá směs…

Ne všechny rady a zkušenosti našich maminek a babiček jsou dokonalé, však i ony dělaly chyby. Ale uměly a umějí se z nich poučit. A i proto si jejich názoru vážíme…

Jednou z věcí, kterou při praní používaly naše babičky, je černý pepř. Možná vám to zní poněkud divně, ale pepř pomáhá zachovávat barvy a zároveň si lehce poradí se zažloutlými skvrnami. Stačí k praní přidat do bubnu pračky jednu lžičku mletého černého pepře. Doporučujeme dát pepř do lněného sáčku, i když mácháním ho odstraníte z prádla i pračky celkem spolehlivě.

Dalším skvělým pomocníkem je jedlá soda. O té jsme už několikrát psali, tak jen zopakujme, že půl hrnku sody přidané k pracímu prášku při praní záclon a bílých lůžkovin dělá zázraky.

Na praní bílého prádla používaly babičky vaječné skořápky. Stačilo čisté a suché rozdrcené skořápky v látkovém sáčku přidat do bubnu pračky. Povrch skořápky totiž výborně pohlcuje špínu, což můžete využít při praní prádla.

Když už jsme u vaječných skořápek, přidejme ještě několik »babských« rad. Jak víte a mnozí si pamatujete, vajíčka naše babičky a maminky dokázaly využít bezezbytku. Obsah zpracovaly (uvařily, usmažily, vyšlehaly, rozkvedlaly…) obal (skořápku) využily všelijak. Nejčastěji jako doplněk krmiva pro slepice. Ale možná nevíte, že je používaly na odstranění nepříjemného svědění po bodnutí hmyzem, komárem pak zejména. Třeba se však připravit předem. Rozdrťte několik skořápek, dejte do zavařovací sklenice a zalijte octem. Za několik dní se skořápky rozpustí. Vznikne lehce páchnoucí roztok, který nanesete na poškozené místo, a hned se vám uleví…

Skořápky proti usazování nečistot v odpadech! Pokud umístíte rozdrcené skořápky do odpadního sítka, postupně se dostanou do odpadu. Fungují jako bezpečný čisticí prostředek, který odstraňuje mastnotu a nahromaděné nečistoty. Tím se vyhnete chemickému čištění odpadů.

Možná vás překvapí, že rozdrcené skořápky očistí připálené hrnce. Použijte je místo drátěnky na nádobí k odstranění připálenin. Pokud by smaltované hrnce, kastroly a pánve, o pekáčích ani nemluvě, uměly mluvit, určitě byste slyšeli slova díků za to, že jste jejich povrch nepoškrábali.

Skořápky chrání rostliny před slimáky i housenkami! Stačí rozdrobené skořápky rozsypat do okolí rostlin. Měly by je udržet v uctivé vzdálenosti od rostlin.

Netuším, kolik vajec doma sníte, ale ať už je jich hodně nebo málo, v žádném případě skořápky nevyhazujte! Použijte je do kompostu, pokud ho máte založený. I květinám v květináči poslouží jako kvalitní hnojivo. Při přesazování skořápky rozdrťte a smíchejte se zeminou. Pokojové rostliny se vám odvděčí svým vzhledem. A tak bychom mohli ještě pokračovat

Babičky odhalily i správné praní džínů. Nové jen tak vymáchaly a nechaly volně uschnout, po zašpinění je obrátily naruby, a prali (stále perou) na »třicítku« a nikdy nepoužívají aviváž. A nikdy je nesušte v sušičce!!! Nenechávejte je přeschnout, ale žehlete je (když už musíte) v době, kdy jsou mírně vlhké. A po žehlení jim dejte dostatek prostoru k proschnutí.

A ještě pár dobrých rad přidáme. Tak třeba oblíbený ocet použijte výhradně ředěný. A rozhodně ne na očistu žulových a mramorových desek a obkladů. Ani vytírání dřevěných podlah, pokud nejsou ošetřené lakem, octová voda nesluší. Dříve, či později začnou nenávratně černat.

Vejce můžete »vařit« i v pečicí troubě. Dobré řešení, potřebujete-li uvařit více vajec. Nebudete potřebovat hrnec s vodou, ale vejce srovnejte na roštu v troubě, pod něj pro jistotu dejte plech (kdyby snad náhodou některé vejce prasklo). Nastavte teplotu na 160 stupňů. Aby vejce byla natvrdo, stačí 15 minut.

Mimochodem, víte, že babičky uměly v mrazáku (pokud ho měly) vyrobit báječný led. Před nalitím vody do formiček však vodu převařily, nechaly vychladnout a teprve poté nechaly zmrazit. Jednoduché, ale efektivní. Prostě babičkovské…

(jan)