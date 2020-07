Ilustrační FOTO - Pixabay

Vojtěch: "Semafor" představíme v pondělí

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) v pondělí představí systém tří pohotovostních stupňů opatření proti šíření nového koronaviru. Jak řekl v pořadu České televize Otázky Václava Moravce, stupně nového "semaforu" budou vyhlašovány podle regionů a každý bude znamenat konkrétní opatření pro ochranu veřejného zdraví i například pokyny nemocnicím ohledně přípravy na potenciální nápor nemocných. Vláda již dříve představila třístupňové hodnocení ostatních států podle rizika nákazy. ČTK bude v pondělí 27. července od 11:30 vysílat TK ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha a jeho týmu k tzv. semaforu. MZd chce zřídit páteřní síť laboratoří pro testování lidí na covid-19, která bude fungovat sedm dní v týdnu. Nových hygieniků zatím našlo pět ze 134.

Nový systém má plnit roli pandemického plánu, kvůli jehož absenci čelí vláda a ministerstvo zdravotnictví kritice. "Stupně budou podle síly komunitního šíření," vysvětlil ministr. Dodal, že v současnosti by například Moravskoslezský kraj nebo Praha dosahovaly středního, oranžového stupně. Systém je navržen jako regionální, protože situace v jednotlivých krajích se významně liší, doplnil.

Na systému ministerstvo spolupracovalo s epidemiology a Ústavem zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS). Na jednotlivé stupně budou podle ministra navázána konkrétní opatření, ať už jde o povinnost nošení roušek nebo organizaci zvláštních oddělení v nemocnicích. K vytvoření epidemiologického plánu v pořadu televize Prima Partie vyzval ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD), podle kterého by lidé měli mít jasné informace o tom, jaká opatření mohou očekávat, pokud se epidemiologická situace zhorší.

Denní nárůst potvrzených případů v Česku v posledních dnech rostl, i když počet hospitalizovaných zůstává nízký. Vojtěch to komentoval tím, že se nic zásadního neděje není na místě mluvit o vyhlášení mimořádného stavu nebo opětovném svolání krizového štábu.

Vláda s ohledem na rostoucí počet nakažených od soboty v celém Česku opět zavedla povinnost nosit roušky na vnitřních akcích nad 100 lidí. Od pondělí bude omezena kapacita těchto akcí na 500 osob, nyní činí 1000 lidí. Postup vlády, kdy do poslední chvíle nebylo jasné, jaká opatření a kdy začnou platit ani kdy budou ohlášena, se dočkal kritiky. "Myslím, že v situaci, která je poměrně napjatá, by měli hlavní činitelé vytvářet naopak pocit jistoty a ten zmatek naopak narovnávat," řekl v Otázkách senátor Marek Hilšer.

Opatření se už nyní mohou lišit podle regionu, například v Praze platí povinnost nosit roušky i v nepobytových zdravotnických zařízeních, tedy například v lékárnách nebo v čekárnách u lékaře. Povinnost nosit roušky při návštěvě zdravotnických a sociálních zařízení či lékáren zavedly od pátku také v Libereckém a Ústeckém kraji. Na Vysočině na Jihlavsku je nutné nosit roušky ve vnitřních veřejných prostorách, v MHD a ve zdravotnických zařízeních od 14. července. Naopak v Moravskoslezském kraji se protiepidemická opatření uvolnila, stejně jako ve Středočeském kraji na Kutnohorsku.

Česká vláda už na počátku června schválila také takzvaný semafor pro Evropu, který barevně odlišuje míru rizika nákazy v jednotlivých evropských zemích a podle toho upravuje i pravidla platná pro vstup do Česka z těchto zemí. U zemí s nízkým a středním rizikem úřady od 15. června nevyžadují po českých občanech negativní test na koronavirus nebo místo něj nenařizují karanténu. Ty jsou povinné při návratu Čechů ze zemí s vysokým rizikem. V tuto chvíli jsou nyní všechny členské země EU v kategorii s nízkým rizikem nákazy.

Ministerstvo chce zřídit páteřní síť laboratoří, shání hygieniky

Ministerstvo zdravotnictví chce zřídit páteřní síť laboratoří pro testování lidí na covid-19, která bude fungovat sedm dní v týdnu. Nyní se často stává, že soukromá zařízení si o víkendu berou volno. V pořadu České televize Otázky Václava Moravce to řekl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO). Dodal, že ze 134 nových míst na krajských hygienických stanicích je zatím obsazeno pět, ale výběrová řízení nebyla ukončena a jasno bude v srpnu.

"Chceme řídit centrálně zdravotnictví, které se v posledních dvaceti letech naprosto decentralizovalo," řekl ministr. Dodal, že elektronická nástroje tzv. chytré karantény podle něj fungují, ale problémy jsou právě třeba s fungováním testovacích laboratoří. Ty jsou nyní zpravidla v soukromých rukou a často nepracují z pohledu ministerstva dostatečně rychle a spolehlivě. Jak by přesně měla páteřní síť fungovat, to ministr neupřesnil.

Vojtěch také řekl, že z vládou schváleného navýšení míst na hygienických stanicích zatím ministerstvo obsadilo minimum, ale vyhodnocení je zatím předčasné. "Vyhodnotíme si to někdy na začátku srpna, jak jsme byli úspěšní a jak jsme ty místa obsadili," řekl. Dodal, že problém může být se sháněním kandidátů na lékařské pozice, kde se například na Vysočině nepřihlásil nikdo. Senátor Marek Hilšer k tomu řekl, že se s hygienickou specializací za poslední rok atestovali dva lékaři.

Podle ministrových dřívějších vyjádření by se noví pracovníci měli soustředit na trasování lidí, kteří přišli do kontaktu s covdem-19, s využitím nástrojů chytré karantény. Ta poté, co přišla pod ministerstvo zdravotnictví, čelí kritice jako neúčinná. Například v pořadu Partie televize Prima ji kritizoval ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD). "Jsou tam určitě ještě rezervy, na kterých musíme pracovat," řekl ke kritice Vojtěch, ale odmítl, že by systém selhával.

