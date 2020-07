Ilustrační FOTO - Pixabay

Nehoda změnila pravidla

Británie a Spojené státy se dohodly na změně pravidel diplomatické imunity. Rodinní příslušníci diplomatů už napříště nebudou chráněni před trestním stíháním, informovala agentura DPA.

Podle ministra zahraničí Dominika Raaba se tak nebude moci opakovat případ podobný kauze smrti Harryho Dunna.

Devatenáctiletý Dunn vloni v srpnu zemřel při dopravní nehodě, kterou podle vyšetřovatelů zavinila manželka amerického diplomata Anne Sacoolasová. Jela se svým autem na nesprávné straně silnice, když se střetla s mladíkovou motorkou.

Podle policie Sacoolasová nejprve s vyšetřovateli spolupracovala, pak ale díky diplomatické imunitě Británii nečekaně opustila. Následně proti ní britská prokuratura vznesla obvinění a ministerstvo vnitra požádalo o její vydání. To Spojené státy letos v lednu odmítly. Sama žena uvedla, že se dobrovolně do Británie vrátit nehodlá, neboť by tam mohla skončit za mřížemi kvůli »hrozné, ale neúmyslné nehodě«.

O novém ujednání Británie informovala den po návštěvě amerického ministra zahraničí Mikea Pompea. O Dunnově případu se na tiskové konferenci s Pompeem zmínil i premiér Boris Johnson. »Harrymu Dunnovi se musí dostat spravedlnosti,« uvedl. »Nové opatření znamená, že se něco takového nebude moci opakovat,« zdůraznil ve středu ministr Raab.

Případ Harryho Dunna zatížil americko-britské vztahy, které obě země tradičně označují za výjimečné.

