Rozhovor Haló novin se senátorem Jaroslavem Doubravou

Přiznávám, že nevím, jak lidi probudit

Pan předseda Vystrčil si svou návštěvu Tchaj-wanu přece jen vydupal. Myslíte, že je to z jeho hlavy?

Nemyslím si, že si ji vydupal. Podvolil se tlaku, který na něho byl vyvíjen. Slyšel jsem, že to byl velmi tvrdý tlak. Ten ostatně musel ustát i před volbou předsedou Senátu. V kandidátském vystoupení se přímé odpovědi vyhnul. Přiznám se, že jsem si myslel, že cestu neuskuteční, nebo se jí alespoň nezúčastní. Je škoda, že k tomu sílu nenašel.

Zdůvodňování, proč pojede, je podle mne velmi, velmi pochybné. Často jsem dotazován, kdo vymyslel a kdo zaplatí účast paní Kuberové, která má jet také. Zatím nevím, snad se to dozvím.

Jak vůbec vypadalo jednání v Senátu o té věci, bylo-li vůbec nějaké?

Řeknu to dvěma slovy. Protičínská hysterie. Tolik hodin trvající negace, kterou jsme si museli vyslechnout, nikde jinde neuslyšíte. Ohánění se dopisem údajně čínské ambasády, který prý ani není nikým podepsán a se kterým se měli možnost seznámit asi jen vyvolení, mně připadalo velmi podivné.

Byli proti cestě kromě vás někteří další senátoři?

Byli, v ústraní. Je pro mne zklamání, že přestože někteří mi právě v ústraní vyslovili uznání, že jsem hlasoval proti přijetí hanebného usnesení, nikdo další se nepřidal. Jen jeden kolega se hlasování alespoň zdržel.

Víme, že jste navrhl, aby se v době koronaviru senátoři vzdali určitého množství peněz. Reagoval na to někdo z nich?

Navrhl jsem, abychom si, stejně jako v podstatě všude, snížili mzdy na šedesát procent. Odůvodnil jsem to, že je mi jasné, že výsledná částka rozpočet státu nezachrání, ale že v tom vidím sounáležitost s těmi, které toto opatření postihlo. Nadšení to nevyvolalo. Prý stejně všichni ve svých obvodech přispíváme, tak co že to ještě chci.

Ale musím přiznat, že jsem dopadl lépe, než když jsem toto navrhl v roce 2002 při povodních. To jsem se tehdy dokonce dozvěděl, že jsem kretén, který si neumí představit, co s námi vyvedou sdělovací prostředky.

Jak se vám osobně pracuje v této situaci?

Vzpomínám na první období, kdy jsem do Senátu přišel. Tehdy jsme se »posekali« v jednacím sále, ale pak jsme si dokázali bez problémů spolu dát kávu a normálně se bavit. Bylo jedno, kterou stranu kdo zastupuje. Dnes někteří ani nepozdraví nebo na pozdrav neodpoví, natož aby si chtěli v klidu o problému pohovořit třeba při té kávě.

Pokud jde o hlasování, mám velikou výhodu. Nejsem vázán klubovými rozhodnutími, hlasuji podle svého svědomí a názorů svých voličů.

Myslíte, že Senát je skutečně pojistkou demokracie, jak tomu chtěl Václav Havel?

Můj názor na Václava Havla je obecně známý. Ani v tomto případě nevěřím, že mu nešlo více o získání právem zabraného majetku rodiny Havlů, což se mu prvním prolomením tzv. Benešových dekretů podařilo.

Senát pojistkou demokracie? Jakou pojistkou může být, když Sněmovna má právo veškeré závěry Senátu, tedy kromě ústavních zákonů, přehlasovat? Přehlasovat prostou většinou sto jednoho hlasu. Dokonce, i když byla rozpuštěna Sněmovna a Senát přijímal zákonná opatření, musela je Sněmovna schválit, jinak by nebyla platná. Myslíte, že takto může fungovat pojistka? Já si to nemyslím.

Co udělat pro to, aby se lidé probudili a konečně odtud vypudili ty, kteří o demokracii mluví, ale demokraticky se nechovají?

Přiznám se, že bych to opravdu moc chtěl vědět. Když lidé už nevidí, nebo nechtějí vidět, co se kolem nich děje, jak ničíme přírodu, jak se stále rozkrádá republika, že jsme schopni prodat i zdroje vody, když se dokážou dívat na plivance na prezidenta i vládu, která podle mne zvládla koronavirovou krizi bezvadně… Uvědomme si, že takový problém žádná předchozí vláda nemusela řešit a tato »vařila« z neznámé vody. Když nechají na Letné vyřvávat člověka chovajícího a oblékajícího se jako nácek! Když tam vyřvávají i důchodci, kterým žádná vláda nevylepšila důchody tak, jako tato, stejně jako matkám s malými dětmi. Když nám nevadí názory, že právo volit by měli mít jen vysokoškolsky vzdělaní lidé, a ne ti vidláci živící se tak nejvýš klobásami! Když dokážeme zvolit do zastupitelských orgánů pornoherečku chlubící se videem, kde onanuje, nebo když tolerujeme, kolik sprostoty a lásky k drogám ukazuje jiná zastupitelka v jiném videu!

Když ani toto lidi neprobudí a nepřivede k volebním urnám, aby takové šílenosti zastavili, tak čím je oslovit? Tady vidíte, co dělají zkorumpované sdělovací prostředky! Ostatně, podívejte se, kdo je vlastní, kdo za těmi špinavostmi stojí finančně – a budete mít jasno.

Jaroslav KOJZAR