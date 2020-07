Každý z nás je hříšný…

Asi každého z nás, kdo něco ví o případu utýraného Marečka z Loun, tento případ velmi zasáhl. Omlouvám se, že nebudu dále rozepisovat detaily, ale opravdu mě tento naprosto bezcitný případ násilí velmi zasáhl, snad i proto, že sama mám skoro dvouleté dítě a druhé čekám. Ale i kdybych byla bezdětná, jen z lidskosti musíme toto jednání odsoudit, nikdy nezapomenout a být pozorní k jednání druhých lidí. Prosím!

Kdykoliv bude jen podezření na týrání dítěte, nahlaste tuto skutečnost. Vím, že týrání nezabráníme, ale aby takto krutým způsobem žily a umíraly tyto nevinné tvářičky, s tím už se nechci nikdy setkat! Ale tento článek není o mně, každopádně, pokud by má bolest vrátila tomuto nevinnému dítěti život, vzala bych jí na sebe mnohem více. Podrobnosti o případu si, prosím, zjistěte sami, pokud chcete.

Tento článek má být o praktikách katolické církve, která se skutečně neštítí ničeho a evidentně »miluje« každého bližního svého. Vrahem malého nevinného andílka byl Josef Kuča, který Marečka brutálně umučil k smrti. U soudu dostal za svůj čin nejprve 14 let, díky státnímu zástupci, který se na místě odvolal, nakonec 22 let. Hned první den spáchal ve své cele sebevraždu. Všechny tresty jsou ale stejně směsně nízké. Je nutné apelovat na naše zákonodárce – lidé v internetových diskusích volali po obnovení trestu smrti, někteří dokonce po praktikách používaných ve středověku a upřímně – nedivím se, jen já bych to asi nedokázala, týrání všeho druhu mi není ani trochu blízké, a to ani v tomto případě. Naopak katolická církev na přání rodiny pohřbila tuto zrůdu v bílé rakvi a měla církevní pohřeb se vší parádou včetně průvodu a faráře! Vrah a sebevrah se tedy klidně válí na hřbitově! Možná, že tomu dítěti ani »neposvětili hrob vodou z kropenky«, na rozdíl od zmíněného vraha. Nebo že by katolická církev tolik potřebovala peníze, že vlastně vrahovi odpouští?

Poslechněte si vysvětlení představitelů církve…

Tvrdí, že každý jsme v životě hříšný a při pohřbu bychom se měli modlit za spásu jeho duše a odpustit mu, protože svých činů mohl v posledních chvílích života litovat. A nemusíme se bát, že by šel rovnou do nebe, projde si očistcem… Vida – církevní tresty jsou ještě nižší, ne-li vůbec žádné, než ty naše. A jak to, že vrah a sebevrah může být pohřben s takovou pompou? Dříve přece sebevrazi nemohli být na hřbitově vůbec pohřbeni, či když už, pak u hřbitovní zdi. I tehdy pro to měla církev zdůvodnění. Ta je nyní tak moudrá a informovaná, že dokonce ví, že sebevrah byl nebo mohl být psychicky narušená osoba, čili vlastně nečiní z vlastní vůle svá rozhodnutí… Je mi z toho všeho až špatně! Zvrácení, bezcitní, chamtiví a často ještě psychicky narušení a pedofilní tzv. služebníci boží. Jedině v tom případě bych byla ochotna alespoň uvažovat o odpuštění, kdyby svou smrtí vrah vrátil život Marečkovi.

»Tak jako hejno krkavců snesli se na tuto zemi, aby vyklovali každé zrnko zlata a stříbra. Nemají slitování. Jejich srdce zjedovatěla touhou po bohatství. Se vším kupčí, všechno prodávají. Chceš pokřtít dítě? Zaplať! Chceš loupit a vraždit? Zaplať a bude ti odpuštěno. Ale pak, kdyby sám ďábel zaplatil, vstoupil by na nebesa?« – co se změnilo od 15. století? Jak pravdivá jsou slova Husova i dnes – to je poměrně dost smutné.

Odpustíte vy tyranských vrahům nevinných andělských tvářiček malých dětí? A jako paradox ještě musím uvést, že tuto zrůdu pohřbít neodmítli, ale naproti tomu ve Veselí nad Lužnicí farář odmítl uspořádat pohřeb paní, která byla komunistka – nikdy nikomu nezkřivila ani vlásek (tehdy zde totiž ještě nebyla jiná smuteční síň nebo místo, kde by se mohl pohřeb konat).

A to není zdaleka jediný »hříšek« katolické církve. Co třeba tzv. »převýchovy«, které byly v rukou katolické církve? Mám na mysli případ týrání dětí katolickou církví, který jsem vyslechla v dokumentu na ČT2, kde byla popsána taková »převýchova« indiánských dětí v Americe, které jeptišky psychicky i fyzicky týraly, a mnohé to nepřežily. Katolická církev má také na svých rukou krev nevinných v tzv. čarodějnických procesech. Jsou za ní křížové války atd. A dnes? Mnoho se napsalo o pedofilii a zneužívání malých chlapečků a holčiček… jsou stovky příkladů, které to dotvrzují, a to jsem vybrala jen pár z nich. Vím, že by se nemělo paušalizovat a házet všechny kněze do jednoho pytle, ale… Nemohu se nezeptat, kdy konečně začnou oni platit odpustky nám, slušným lidem, za všechny zrůdnosti, které mnozí z nich napáchali? Kdy se oni vykoupí ze svých hříchů? A jak? Ani vrácení veškerého jimi nakradeného majetku (tzv. církevní restituce) by na to zdaleka nestačilo!

P.S.: Marečku, kéž bych věřila v posmrtný život nebo Boha a ty jsi alespoň po smrti dostal vše, co si zasloužíš. To samé platí i pro tvého vraha.

Se slzami v očích a ohromnou bolestí v srdci končím…

Kateřina JIROUSOVÁ