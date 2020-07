Ilustrační FOTO - Pixabay

Jordánsko přišlo s pozoruhodným návrhem

Jordánsko otočilo. Nyní by podpořilo vyřešení izraelsko-palestinského konfliktu v podobě jednoho státu, v němž by ovšem Izraelci a Palestinci měli zaručena stejná práva.

V rozhovoru s britským listem The Guardian to řekl jordánský premiér Umar Razzáz. Ammán dosud stejně jako většina zemí podporoval řešení jenom v podobě dvou států, tedy Izraele a nezávislé Palestiny. V současné době se ale mluví o skandálním izraelském záměru anektovat jednostranně další část palestinského Západního břehu Jordánu, což by plán vytvoření Palestiny definitivně zmařilo.

Razzáz prohlásil, že jeden stát, v němž by za rovnocenných podmínek žili Izraelci i Palestinci, by mohl být alternativou původně zamýšleného dvoustátního řešení.

Kritika anexe

Anexe, již má v plánu izraelský pravicový premiér Benjamin Netanjahu a která by se mohla týkat až 30 % Západního břehu Jordánu, podle Razzáze povede k apartheidu, radikalizaci a nestabilitě celého regionu. »Cokoli kromě řešení v podobě dvou států vyvolá chaos nejen v Jordánsku, v Palestině a v Izraeli, ale v celé oblasti,« řekl premiér.

Dodal ovšem, že Ammán by pohlížel příznivě na to, kdyby vznikl jeden izraelsko-palestinský stát zaručující rovnoprávnost svým občanům.

Izrael i takovou možnost přitom dlouhodobě odmítá, protože časem by podle něj palestinské obyvatelstvo početně převýšilo židovské. The Guardian píše, že naopak mezi některými Palestinci je toto řešení stále přijatelnější, protože chápou, že naděje na vlastní stát se rozplývá.

»Zavíráte dveře dvoustátnímu řešení, ale lze na to pohlížet i pozitivně, pokud se dveře otevřou jednomu demokratickému státu. V Izraeli o tom ale nikdo nemluví, takže nemůžeme přikrášlovat to, co se tam děje. Kdo v Izraeli (dnes) hovoří o jednom státě, mluví jednoduše o apartheidu. Vyzývám všechny v Izraeli, aby skoncovali s (řečmi o) dvoustátním řešením, protože je (kvůli nim) neuskutečnitelné. Mluvme o jednostátním demokratickém řešení,« řekl podle ČTK Razzáz.

Izrael problémem celého světa

Izraelský tisk k tomu píše, že to znamená, že se Jordánsko, které má na svém území miliony palestinských uprchlíků, otevírá novému řešení problému. Razzáz řekl, že v případě anexe se Izrael dostane do izolace nejen z regionálního, ale celosvětového hlediska. »Jihoafrická republika (v době apartheidu) nebyla problémem pro své sousedy. Byla problémem celého světa. Pokud bude Izrael pokračovat ve své cestě, stane se světovým problémem,« prohlásil Razzáz.

