Ilustrační FOTO - Pixabay

Plzeň v LM čeká Alkmaar, Lokomotiva Záhřeb či PAOK Soluň

Fotbalisté Plzně si v 2. předkole Ligy mistrů zahrají s Alkmaarem, Lokomotivou Záhřeb či řeckým vicemistrem, jímž by měl být PAOK Soluň. Viktoria se soupeře dozví při losu 10. srpna ve švýcarském Nyonu.

Plzeň bude mezi třemi nasazenými týmy a má jistotu, že se vyhne Rapidu Vídeň a tureckému celku. Tím by měl být třetí celek domácí soutěže Besiktas Istanbul, neboť druhý Trabzonspor s českým obráncem Filipem Novákem byl vyloučen z evropských pohárů. Proti verdiktu se odvolal, mezinárodní arbitráž CAS ještě nerozhodla.

Posledního možného ze tří soupeřů v 2. předkole poznali Západočeši v sobotu po dramatickém závěru chorvatské ligy. Lokomotiva Záhřeb gólem v 88. minutě zvítězila 2:1 v Osijeku a ovládla přímý souboj o druhé místo v tabulce, které znamená účast v 2. předkole Ligy mistrů.

Plzeň už delší dobu věděla, že jedním z možných soupeřů může být i Alkmaar, který byl v době předčasného ukončení nizozemské ligy druhý. Třetí možností je řecký vicemistr, jímž by měl být PAOK Soluň. Celek z přístavního města uspěl u CAS s odvoláním proti odečtu bodů a měl by v konečné tabulce domácí soutěže skončit před AEK Atény.

Kvalifikace evropských pohárů se až na závěrečné 4. předkolo Ligy mistrů bude hrát kvůli koronavirové pandemii jen na jeden zápas místo tradičních dvou. O dějišti utkání rozhodne los.

Pokud Plzeň 2. předkolo zvládne, zajistí si minimálně účast v základní skupině Evropské ligy. Ve 3. předkole Ligy mistrů by už český vicemistr nasazen nebyl a dostal by jeden ze čtveřice týmů Benfica Lisabon, Dynamo Kyjev, Gent a Besiktas, který by musel zvládnout předchozí předkolo.

Mistrovská Slavia má velkou šanci, že stejně jako vloni vstoupí do kvalifikace Ligy mistrů až v závěrečném 4. předkole. K tomu Pražané potřebují, aby aktuální ročník vyhrál tým, který si zároveň zajistí účast ve skupině také z domácí soutěže. Pokud by se tak nestalo, šli by červenobílí do 3. předkola. V případě účasti ve 4. předkole by měli jistou minimálně skupinu Evropské ligy.

(čtk)