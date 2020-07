Ilustrační FOTO - Haló noviny

Hamáček má vrásky z voleb

K tomu, aby v říjnových krajských a senátních volbách mohli hlasovat i lidé v karanténě kvůli koronaviru, je podle vicepremiéra a ministra vnitra Jana Hamáčka třeba změna zákona.

»Ať uděláme cokoli, tak to bude muset znamenat změnu volebního zákona,« uvedl Hamáček v Partii televize Prima. Senát ve středu vyzval vládu, aby nalezla řešení v rámci platných zákonných pravidel. Hamáček ale uvedl, že bude třeba upravit ustanovení zákona, podle něhož lidé v karanténě kvůli zdravotnímu stavu nemohou hlasovat. Zákaz volit by měl zůstat zachován například pro pacienty s otevřenou tuberkulózou, uvedl ministr.

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) uvedl, že by bylo možné najít i jiná pravidla. »Řešení existují a my je budeme navrhovat, chceme zachovat volební právo co nejvíce lidem,« řekl Vojtěch. »Já myslím, že my jsme schopni s epidemiology, s hygieniky nastavit pravidla tak, aby se volby konaly,« prohlásil ministr zdravotnictví.

Hamáček uvedl, že na návrzích řešení pracuje místo dovolené jeho náměstek Petr Mlsna. Do podzimních voleb se podle ministra vnitra nestihne zavést hlasování poštou. Hamáček slíbil, že udělá vše pro to, aby lidé s koronavirem mohli volit. Zároveň ale odmítl připustit, aby kvůli obavě z nákazy k volbám nepřišly statisíce lidí. »Nesmíme vyděsit drtivou většinu voličů, aby nespadla volební účast,« dodal.

Volby do krajských zastupitelstev se uskuteční 2. a 3. října společně s prvním kolem voleb do třetiny Senátu. Hamáček vyloučil, že by kvůli epidemii koronaviru počítal se zákonným odkladem voleb.

