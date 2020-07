Ilustrační FOTO - Pixabay

Američané nuceně odešli z Čcheng-tu

Američtí diplomaté opustili konzulát USA v čínském městě Čcheng-tu, jehož uzavírku minulý týden nařídil Peking. Čína tak reagovala na obdobný krok Washingtonu, který rozhodl o uzavření čínského konzulátu v Houstonu.

Obě strany se přitom vzájemně obvinily, že pracovníci těchto misí vyvíjeli činnost odporující jejich diplomatickému statusu. Konzulát v Čcheng-tu ukončil provoz v deset hodin místního času poté, co vypršela lhůta 72 hodin pro jeho vyklizení. Kontrolu nad budovou pak převzala Čína, informoval zpravodajský server BBC News.

Na záběrech čínské státní televize CCTV bylo vidět, že po šesté hodině místního času byla na budově konzulátu v provincii S'-čchuan spuštěna americká vlajka. Již předtím ke konzulátu přijely stěhovací vozy. Policie okolí budovy uzavřela a zablokovala zahraničním novinářům jakýkoliv pohled na pozemek. Čínské ministerstvo zahraničí oznámilo, že po vypršení lhůty čínští představitelé vstoupili do objektu a »převzali jeho správu«.

Čína o uzavření konzulátu rozhodla krátce poté, co Bílý dům na začátku minulého týdne nařídil do 72 hodin ukončit provoz čínského konzulátu v Houstonu, nejlidnatějším městě státu Texas. Peking jako důvod uzavření amerického konzulátu v Čcheng-tu uvedl, že někteří jeho zaměstnanci se vměšovali do čínských vnitřních záležitostí, poškozovali čínské bezpečnostní zájmy a vyvíjeli aktivity odporující jejich diplomatickému poslání.

Čínsko-americké vztahy jsou nejhorší za poslední desetiletí, píše agentura Reuters. Spory mezi oběma mocnostmi v uplynulých měsících vyvstaly ohledně obchodu, technologií, pandemie COVID-19 i zpřísňování dohledu nad Hongkongem.

Kromě velvyslanectví v Pekingu mají nyní USA v pevninské Číně čtyři konzuláty, a to ve městech Kanton, Šanghaj, Šen-jang a Wu-chan. Další americký konzulát je v Hongkongu. Zastupitelský úřad v Čcheng-tu, fungující od roku 1985, byl považován za strategicky významný, neboť se nacházel relativně blízko Tibetu. Podle agentury Reuters měl téměř 200 zaměstnanců, z nichž 150 byli místně najatí pracovníci.

Číňané v USA vedle velvyslanectví ve Washingtonu mají nyní v provozu čtyři konzuláty – v New Yorku, Chicagu, San Francisku a Los Angeles.

(čtk)