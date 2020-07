Kdo z nás to má?

Jeff Bezos, majitel nadnárodního řetězce Amazon a podle několika žebříčků nejbohatší člověk planety, vydělá každé tři vteřiny tolik jako průměrný Čech za celý život. Jen během chvíle, kdy jste četli toto jednoduché sdělení, vydělal víc než průměrná česká rodina za celý rok.

Až vám někdo bude tvrdit, že my komunisté jsme nepřející lidé, kteří jenom chtějí srazit na kolena ty úspěšné a protežovat nemehla, tak jim řekněte výše uvedenou informaci. Tomuto člověku stačí pár vteřin, aby vydělal tolik, kolik za celý život vydělá například lékař, který každý den zachraňuje lidské životy. Za pár okamžiků má v kapse víc než někdo, kdo celý svůj život zasvětil pomoci svým bližním a svých znalostí a schopností využívá, aby lidé mohli být zdraví a prožít šťastný život, nebo někdo, kdo se stará o naši bezpečnost či naše děti.

Pokud vám někdo bude tvrdit, že my komunisté chceme nespravedlivě trestat úspěšné, tak mu řekněte, že se velmi plete. My totiž chceme pravý opak. Chceme, aby ti, kteří pracují pro společnost a bez jejichž práce bychom se neobešli, nemuseli třít bídu s nouzí. To je podle mého opravdová spravedlnost, a ne to, že se neustále rozšiřují nůžky mezi nejbohatšími a zbytkem občanů.

Kateřina KONEČNÁ, europoslankyně a místopředsedkyně ÚV KSČM