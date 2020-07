Havel

Tak se mě kolega, který se vrátil z dovolené, ptá, jak je možné, že velkofilm Havel dávají uprostřed prázdnin, a ne v nějaké exponovanější době, kdy by na to povinně mohly chodit školní skupiny, kdy by – třeba u příležitosti dalšího »výročí« VLSR, tedy Velké listopadové sametové revoluce – ta gloriola Havla měla jinačejší dopad, než když si lidé užívají sluníčka za překvapivě únosných teplot (oproti létům minulým).

Ono těch překvapení je ale víc. A zatímco snesitelné počasí je podle všeho jedním z mála pozitiv koronavirové pandemie – zřejmě je to totiž proto, že se méně létá a normalizovalo se ovzduší, překvapení druhé (velkofilmu Havel se týkající) už spíš než s koronavirem souvisí s filmem samotným, resp. s tím, jak ho tvůrci pojali.

Havlobijci mylně nadávají, že další apologetiky našeho »prvního muže revoluce« a prvního polistopadového prezidenta netřeba, a Havlofilové, nekritičtí uctívači »novodobého Masaryka« či »filosofa světového formátu«, jak ho také média vykreslovala, jsou zase naštvaní, že film právě není dostatečně apologetický, dostatečně uctívačský, ba naopak!

Renomovaný filmový kritik Kamil Fila na levicovém serveru Deník Referendum stvořil ne recenzi, ale minimálně proseminární práci, v níž nenechává na režisérovi Slávku Horákovi a jeho týmu nit suchou. Prý měli chlapci na přípravu filmu dva roky, během kterých se mohli profesionálně připravit, aby disidenta Havla (snímek se věnuje čistě jeho předprezidentskému období) představili ve veškeré jeho stále nedoceněné velikosti, no a oni to zatím prý totálně odflákli a připravili jen nedokonalou rádobyuměleckou podívanou bez hlavy a paty, když fakta nechali v šuplíku, protože předpokládali, že o Havlově jedinečnosti už všichni všechno vědí… Jeden odstavec z Filovy nekonečné »popravy« Horáka a spol. za citaci ale rozhodně stojí:

»Jakmile bude film sledovat někdo, kdo Havla nezná, nebo nemá rád, potvrdí se mu předsudek, že ‚Havel pořád hulil, šukal a vozil si zadek v mercedesu‘. Zůstane pro něj prominentem, nikoli disidentem. Loutkou, která nemá vlastní vůli a mozek, ale jenom žlázy, které ho nutí pálit za ženskými. Zůstane pro něj člověkem, kterého využili v jakési hře globálních elit ve snaze nastolit ‚nový světový řád‘. Veškerá Havlova rozhodnost bere tímto snímkem zasvé, převáží portrét slabošství.«

Takže? Nebojte se a klidně na Havla jděte. Asi budete mile překvapeni!

Roman JANOUCH