Ilustrační FOTO - Pixabay

Snadnější nákupy mají šanci

K poslaneckému návrhu zákona, který by umožnil nakupovat ochranné prostředky proti koronaviru v případě nutnosti bez zadávacího řízení, vláda zaujala neutrální stanovisko. Novelu předložili poslanci KSČM, ANO, SPD a ČSSD.

Navrhovatelé chtějí, aby výjimku ze zákona měla Správa státních hmotných rezerv (SSHR) po dobu šesti měsíců od účinnosti předlohy. »V současné době je nutné operativně doplnit zásoby Správy státních hmotných rezerv, které byly vyčerpány v rámci opatření při krizovém stavu. Nelze vyloučit, že obdobný krizový stav může nastat kdykoli v následujících měsících,« uvedli předkladatelé návrhu.

Záporně se k poslanecké novele postavilo i ministerstvo financí. Okruh výjimek z povinnosti zadávání veřejných zakázek v zadávacím řízení vychází z evropských směrnic a nelze jej libovolně rozšiřovat, sdělilo ministerstvo v připomínce.

Naopak ministerstvo pro místní rozvoj novelu vnímá pozitivně jako snahu pomoci při řešení následků první vlny nákazy a předcházení rizikům spojeným s možností druhé vlny pandemie. Kladně se k předloze vyjádřilo z obdobných důvodů i ministerstvo zdravotnictví, podle kterého je nutné vzhledem k možnému opětovnému šíření nákazy kdykoli v následujících měsících rychlé operativní řešení. Finance prosadily návrh na zamítnutí novely, vláda však nakonec zvolila neutrální stanovisko, takže její šance ve Sněmovně jsou značné. Předkladatelé chtějí, aby ji Sněmovna schválila zrychleně už v prvním čtení.

Také sama SSHR by uvítala širší výjimku pro nákupy do rezerv. Možnost zjednodušených nákupů by se podle správy neměla týkat jen situace kolem koronaviru, ale obecně zajištění ochrany bezpečnostních zájmů ČR.

(ste)