Ilustrační FOTO - Pixabay

Podezřelí zadrženi

Německá policie v případu výhrůžek smrtí místopředsedkyni postkomunistické strany Levice Janine Wisslerové krátce zadržela manželský pár, který z činu podezírá. Oznámila to prokuratura ve Frankfurtu nad Mohanem.

Kvůli kauze, jejíž stopy vedly k policii, odstoupil policejní prezident ve spolkové zemi Hesensko Udo Münch. Jeden za zadržených, kterému je nyní 63 let, dříve pracoval v Bavorsku jako policista. V minulosti se ale sám dostal do hledáčku policie kvůli krajně pravicovým aktivitám. Prokuratura uvedla, že spolu s manželkou jsou podezřelí, že posílali poslancům a dalším osobnostem výhrůžné a urážlivé e-maily. Po zadržení minulý pátek policie dvojici nakonec propustila a vyšetřuje ji dále na svobodě. Vyšetřovatelé rovněž prohledali její byt v bavorském Landshutu. Do celoněmeckého povědomí se případ dostal kvůli výhrůžným dopisům zaslaným Wisslerové. Dopisy adresované místopředsedkyni Levice i dalším osobnostem byly podepsány jako NSU 2.0. Zkratka odkazuje na skupinu hlásící se k odkazu neonacistického Národněsocialistického podzemí (NSU), které v letech 2000 až 2007 zabilo deset lidí převážně tureckého původu.

Vyšetřovatelé zjistili, že před odesláním dopisů byla na počítačích hesenské policie vyhledávána neveřejná osobní data o Wisslerové a rovněž o právničce Sedě Basayové-Yildizové, která obdržela podobné hrozby již v roce 2018. To, že stopy vedly k policii, vyvolalo na politické scéně pobouření, na což hesenský policejní prezident reagoval v polovině července rezignací.

(čtk)