Rozhodně nezažíváme okurkovou sezónu

Změny, které nás každodenně potkávají jsou v některých momentech velmi překvapující. Nastává platnost zpřísňování opatření v rámci zvýšení počtu koronavirové nákazy v naší republice. Je otázkou, zda ministr zdravotnictví skutečně postřehl všechny problémy, které tato nákaza přináší. Krajské hygienické stanice v mnoha případech nestíhají dostatečně rychle informovat občany o tom, zda jsou nebo nejsou nakaženi. Přestože svou práci dělají dobře, nedovedou v krátké době navýšit počet svých zaměstnanců. Proto je jistě velmi dobré rozhodnutí, že v těchto případech pomůže armáda.

V některých oblastech je nárůst Covidu-19 velmi prudký. Vyjádření primátora Prahy Hřiba o tom, že nechápe, proč má Praha vyšší stupeň rizika, je poněkud neprofesionální. Neřešíme však jen Covid-19. Lidé stále více pociťují obavu o svou práci. V některých oborech patrně dojde k propouštění, a to může mít nedozírné následky na další život lidí. Není totiž možné se za prací stěhovat do jiných koutů republiky. Při vědomí výše finanční odměny by byly náklady pro takovýto přesun neúnosné. Věřme tedy, že vláda bude mít připravena dostatečná opatření, která by vytvořila záchytnou síť pro takto ohrožené.

Mělo by skončit politické handrkování a přetahování o tom, kdo v rámci koronaviru udělal pro občany více. Jednotný postup v tomto dění je tou nejlepší cestou, která může lidem pomoci.

Také zdražování přináší občanům další starosti. Zdražují se byty, potraviny a také ovoce a zelenina. Tedy nezbytnosti, které potřebujeme k dennímu životu. Politické hrátky vysokých představitelů jednotlivých stran a jejich hašteření jsou ve srovnání se starostmi občanů nepochopitelným jevem. Všichni bychom měli udělat maximum pro zklidnění situace a snažit se pomoci těm, kteří v našem okolí pomoc potřebují.

Emil Pernica, kandidát KSČM do Zastupitelstva Jihomoravského kraje a předseda OV KSČM