Hrdinové všedního dne

Je jich čím dál tím méně. Dobrovolní hasiči pomalu ale jistě vymírají a jeden z nejdůležitějších pilířů integrovaného záchranného systému (IZS) se začíná hroutit.

Když přijde požár, povodeň, kalamita, všichni počítáme s tím, že je tu hrstka odvážných, silných a věci znalých lidí, kteří nám, když je nejhůř, přijedou okamžitě na pomoc. A v té situaci neřešíme, zda ti lidé přijeli v rámci svého zaměstnání jako hasiči či záchranáři, nebo jestli zrovna utekli ze své práce, či ze svého domova, nechali vše ležet a vyrazili pomáhat jen z dobrovolnosti. My potřebujeme pomoc. Tito lidé jsou hrdinové všedního dne, protože každý všední den se pro ně může změnit v nervy drásající akci, která bude vyžadovat jejich plné nasazení.

Jenže ubývají. Zvyšuje se průměrný věk dobrovolných hasičů, starší odcházejí a mladí se do toho zrovna dvakrát neženou.

Spousty malých kluků si rádo hraje na hasiče, děti milují hrdiny a sní o tom, že se jednou i oni takovými hrdiny stanou. Dnešní doba ale pojem hrdinství poněkud mění. Nejen že je pokřiveno filmovou kulturou, internetem a v celku se snižující morálkou. Mnoho lidí si, doufám, ještě zachovává úctu a vážnost k reálným hrdinům, ale sami bojují ve svých bitvách. A hrdinství pro ně je již to, v této džungli přežít.

Když byl největší boom dobrovolných hasičů a jednotky se formovaly v každé dědině, bylo celkové životní i pracovní tempo jiné. Lidé vstávali brzy, pracovali od rána do brzkého odpoledne, a vždy měli několik hodin pro sebe, rodinu a své koníčky. Měli tak čas i na dobrovolnictví, protože většinou měli i »své jisté«. Bydlení, výdělek, zaopatření rodiny. Dnes se většina musí sakra otáčet, aby si to »své jisté« zajistila. Bydlení mnohdy na hypotéku, práce od rána do večera, zvyšující se náklady na potraviny, léky, prostě základní potřeby. Mnohým pak nezbývá čas ani na koníčky. Natož na dobrovolnictví, které čas žere hodně a do rodinného rozpočtu nepřinese nic. A zkuste dnes říct zaměstnavateli, že jste dobrovolný hasič a měl byste během pracovní doby občas jít někoho zachránit. Většina chce zachránit svůj businnes plán, a tak i uvolnění z práce je dobrovolné. Většinou dobrovolně zamítnuté.

Jenže co s tím? Nakázat zaměstnavatelům, aby své pracovníky uvolňovali? A jak je získat? Penězi těžko. Tolik obce jako zřizovatelé vážně nemají. A bude hůř. Pomůže snad jen dokola vyzdvihovat jejich hrdinství a potřebu. Udělat z hasičského sportu národní sport a z hasičiny věc prestiže. S dobrou reklamou jde dnes přeci vše. A doufat, že se mladí odvážlivci ještě najdou…

Helena KOČOVÁ