Já osobně takovým lidem nevěřím

V souvislosti s výrokem Jakuba Železného na adresu prezidenta generála Ludvíka Svobody jsem si dal otázku: Proč nová generace novinářů, speciálně na České televizi (ale nejen novinářů), je tak útočná na minulost? Vždyť ji znají málo či vůbec neznají, a že by jejich rodiče patřili mezi disidenty, je daleko od reality. Možná, že někteří z nich se dnes mezi ně počítají, ale kdo se nyní nepokládá za disidenta? Je to moderní a nosí se to. Ti redaktoři mluvící z obrazovky, a i řady z některých dalších médií, nic z minulosti nemohou pamatovat. Nebo velmi málo. Buď se narodili již po Listopadu či v oné převratové době jim nebylo ještě ani patnáct. Skutečně příkladní revolucionáři! Mnozí z nich plivají i na odkaz svých dědů či pradědů. Znám i jiné případy, než je pan Železný.

Nebo říkají, že minulost je nezajímá a tak si myslí, že se »zbavují odpovědnosti« za předky. Jedním z nich je právě jmenovaný Jakub Železný a byla i donedávna Světlana Witowská. Z ní na obrazovce sršela dokonce nenávist přímo z očí. Je jistě pozitivní, že jí už nebudeme muset při komentování Událostí vidět. Jakub Železný a další však zůstávají.

Proč však dští tolik nenávisti? Je v tom přesvědčení? Nebo jen touha vyniknout a zalíbit se? Plnit příkazy dnešních mocných, a to, i když v tom bude třeba pomluva jejich vlastních předků či »jen« distance od jejich minulosti? Zvrácené přesvědčení o »lidských právech«, jimiž jsou především právo vlastnit a právo na »náboženskou svobodu«, máme-li vzít za základ to, co řekl ministr zahraničí USA Pompeo, stačí? Přidejme ovšem na papíře napsanou svobodu projevu omezenou soukromým vlastnictvím médií a zájmem jejich majitelů, shromažďování, které lze podle potřeby jednoduše omezit.

Ti nepamatující si socialismus, ti náctiletí, kteří prožili »předlistopad« ve školních škamnách, nevědí, oč tehdy šlo. A neví-li se, snadněji se odsuzuje. Pak stačí poslechnout si »pomazané«, při čemž oponentům není dáno slovo, či zařadit se »jen« do hlavního proudu. S ním jste přece »in«. A nevadí, že pomlouváte třeba vlastního dědečka, který se zbraní v ruce stál po boku svého velitele anebo bábu, která jen volila lepší budoucnost.

Slyšel jsem slova: »Minulost mě nezajímá« od ženy, jejíž děd prošel koncentrákem, protože horoval pro pravdu a později pomáhal budovat novou republiku. Ano, pod rudým praporem. V týdnu byl ve svém zaměstnání, v neděli montoval rozbité mašiny státního statku. Ne, aby si přivydělal, ale zcela zdarma, protože republika to potřebovala. Ta žena má dnes »jisté postavení« ve státních službách, a proč by si ho kazila? Proč by se zamýšlela nad tím, proč její děd chtěl změnit svět? Je dobře placena. Slouží. Tomu, těm, co jí platí. Stejně jako Jakub Železný, jenž pošlapává odkaz svého dědečka. Je totiž také dobře placen. Máme mu tedy věřit, když hovoří z obrazovek o korupci? O právu a spravedlnosti? O lásce k vlasti a lidech, kteří se obětují pro druhé? Já osobně takovým lidem, jako je on, jako je ona žena, nevěřím.

Jaroslav KOJZAR