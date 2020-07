Golany - Hongkong

Koncem minulého týdne Izrael zase napadl Sýrii. Prý útok stál život jen jednoho muže, údajně člena hisballáhu. Pak zase izraelské vrtulníky napadly vojenské stanoviště souseda – na jeho území, bez vyhlášení války, jak jinak. Šlo o zásah proti těm, kteří prý ohrožovali Golanské výšiny. Izraelské Golanské výšiny, tedy podle současné zdejší Netanjahuevovy vlády militantní vlády. Mezinárodní právo to však hodnotí jinak – jde stále o součást Sýrie odtržené při jedné z válek, které Izrael vedl proti svým sousedům. Neustále se rozšiřující Izrael by se chtěl stát Velkým Izraelem, který jako blízkovýchodní mocnost, by rozhodoval o tomto regionu. Zatím jde o plán, patří do něj však již obsazené a připojené Golany a záměr přivlastnit si nejlepší půdu u Jordánu kolem izraelských osad, která zde vznikly protiprávně a jsou stále palestinským územím. Svět k tomu všemu mlčí anebo se zmiňuje jen nesměle.

Něco jiného je Hongkong. Kvůli zpřísňujícím se opatřením ze strany pevninské Číny se spustil velký křik. Spojené státy vyhlásily sankce, Británie také přijímá omezující opatření, média v rukou těch nejmocnějších západního světa útočí na Čínu a bezostyšně fandí těm, kteří v Hongkongu demonstrují proti právu Pekingu mluvit do vnitřních věcí v tomto ostrovním městě. Jenže Hongkong je čínský. Nikoli americký, nikoli britský. Proč tolik křiku tady, a ne pokud jde např. o Golany? Ty nejsou izraelské, ale stále syrským územím, které Sýrii bylo uzmuto.

Proč vlastně tolik hluku kolem Hongkongu? Není třeba dlouho vymýšlet důvody. Jsou jasné. V Hongkongu sídlí mnohé špionážní ústředny, probíhají to mnohé obchodní transakce bank, které mají celoasijský význam a jsou řízeny z daleka. Jous tu také různé organizace, kterých je tu více než jinde na světě a ví bůh, jakou mají náplň práce. Zatím to z Washingtonu či Londýna mohli ovlivňovat, dokonce i řídit. Už proto, že odtud je to do nejen do pevninské Číny blíž než třeba z Los Angeles. Odtud mohly být řízeny protičínské aktivity »četníka světa«. Nyní to bude méně snadné. A to se nesmí. Právo rozhodovat, kdo co smí, přece mají jen Spojené státy a jejich politiku kopírující Anglie.

O Golanech se mlčí. Přitom nepatří Izraeli. Jen si ji přivlastnil. Nepíší se rezoluce, neomezuje se sankcemi Izrael, právo Číny rozhodnout o budoucnosti svých území se zpochybňuje, jako by to byl zločin. Čína je tedy třeba potrestat, napětí se zvyšuje. Svět se znovu dostává do období studené války. I my jsme do ní vtahováni. Stačí si uvědomit, jak servilně následují někteří lidé u nás politiku USA a jaké přijímají kroky, aby poškodili naše vztahy s Čínou a kýmkoli, kdo se chová jinak, než chtějí ve Washingtonu. Patří sem ostatně i Vystrčilova »spanilá jízda« koncem srpna na Tajwan.

Otakar ZMÍTKO