Ilustrační FOTO - Pixabay

Chebani dostanou s cyklostezkou benefit

Cheb dokončuje cyklostezku z Hájů do Podhradu. Bude součástí okruhu pro cyklisty a in-line bruslaře. Původně měla být hotová už loni, kvůli problémům s dodavatelem se ale stavba protáhla na více než rok.

»Cyklostezka Háje - Podhrad je takový evergreen, protože se nám celý projekt táhne rok a půl. Bohužel s původně vysoutěženým zhotovitelem jsme smlouvu vypověděli, protože po nás požadoval obrovské vícenáklady. Dneska je ta cyklostezka naštěstí před dokončením. Benefitem pro Chebany by mělo být ale to, že jsme změnili povrch z mlatového na asfaltový,« uvedl starosta Chebu Antonín Jalovec (VPM).

Pokládka asfaltového povrchu by se měla dělat v srpnu, v plánu je také dokončení veřejného osvětlení.

Zhruba kilometr dlouhá cyklostezka začínající u železničního depa, která vede podél železniční vlečky do ulice Ke Křížům v Podhradu, stála 7,3 milionu korun. Je to víc než předpokládal projekt, ale cenu navýšila změna povrchu na asfaltový, který by mohli využít i in-line bruslaři. Cheb na stavbu získal i příspěvek od Karlovarského kraje ve výši 940 000 korun.

(zku)