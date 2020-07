Ilustrační FOTO - Pixabay

Svět se vrací do věku zlaté horečky

Cena zlata, která se na počátku týdne vyšplhala na rekord v blízkosti 1945 dolarů (zhruba 43 600 Kč) za troyskou unci (31,1 gramu), by měla dále růst, shodli se analytici oslovení ČTK. Cena bude podle nich brzy daleko za hranicí 2000 dolarů za trojskou unci.

Investoři považují zlato za bezpečné útočiště v období nejistoty. Ta jen tak neskončí, míní odborníci.

Předchozí desetiletý růstový cyklus zlata činil podle analytika obchodníka se zlatem Golden Gate CZ Marka Brávníka téměř 760 procent. Poté přišel pokles, ale po loňském vymanění z něj míří zlato ke 4000 USD za unci v horizontu pěti až sedmi let, soudí Brávník. »S ohledem na to se nám jeví predikce Bank of Americe, tedy 3000 USD do 18 měsíců, jako reálná,« dodal.

»Současný vývoj ceny zlata je odrazem nejistot kolem dalšího vývoje COVID-19 a mezinárodních vztahů. Zatím nic nenaznačuje, že by se oba problémy měly rychle vyřešit,« doplnil ředitel Raiffeisen investiční společnosti Jaromír Sladkovský. Z hlediska investiční příležitosti pro běžné investory ale považuje zlato za významně spekulativní investici a doporučil by ji pouze zkušeným investorům.

Nynější maxima na trhu se zlatem podle analytika Purple Trading Štěpána Hájka nemusí být posledním milníkem, který zlato do konce tohoto roku překoná. Geopolitické napětí mezi USA a Čínou podporuje pokles výnosů z amerických dluhopisů, což oslabuje americký dolar, který dále tlačí na cenu zlata. »Koronavirus a potenciální restrikce mohou dále ohrozit ekonomické oživení, se kterým budou bojovat vlády a centrální banky vlastními opatřeními, což je voda na mlýn pro drahé kovy. Původní predikce růstu zlata nad 2000 a možná 2500 USD do konce roku se nezdají být tak nereálné,« podotkl.

»Bez ohledu na podobu křivky, pandemie zcela jistě ovlivní trvale alokaci aktiv. Úloha zlata jako strategického aktiva bude růst,« soudí také předseda představenstva společnosti Zlaťáky Lukáš Jankovský. Jeho slova potvrzuje zpráva World Gold Organization, z níž vyplývá, že v první polovině roku 2020 cena zlata významně vzrostla. V dolarech se zvýšila o 16,8 %, což bylo nejvíce ve srovnání se všemi ostatními aktivy.

(ici)