Portály u hlavního nádraží. FOTO - Wikimedia commons

Vinohradské tunely čeká rekonstrukce

Správa železnic připravuje dva velké projekty v Praze. Za přibližně čtyři miliardy korun plánuje rekonstrukci více než čtyř kilometrů vinohradských tunelů, u smíchovského nádraží pak postaví pěší lávku za zhruba 237 milionů Kč.

Informovala o tom Správa železnic. Pro obě stavby nyní hledá zhotovitele dokumentace pro vydání územního i stavebního povolení.

Rozsáhlá rekonstrukce vinohradských tunelů by měla začít v roce 2022 a trvat zhruba šest let. Součástí bude oprava kolejí i kolejových konstrukcí v tunelech i na přilehlém jižním kolejovém rozvětvení na pražském hlavním nádraží. Kvalitu infrastruktury by měly zajistit betonové pražce, což sníží i náročnost údržby na nejvytíženějším tuzemském osobním nádraží. V rámci stavby se položí 11 km nových kolejí

Po rekonstrukci se podle správy v tunelech zvýší traťová rychlost a spolehlivost provozu. Vybudování nového zabezpečovacího zařízení pak umožní nasazení systému ERTMS/ETCS.

Součástí stavby bude sanace tunelových trub pro zlepšení jejich odvodnění a zmírnění průsaku vody přes ostění. Stavba by měla zároveň snížit hlučnost a vibrace na trati, mimo jiné použitím antivibračních rohoží.

Dalším připravovaným projektem je stavba bezbariérové lávky pro pěší, která spojí prostor přednádraží s budoucím autobusovým terminálem Smíchov, situovaným do prostoru stávajícího společného nádraží i nad samotné kolejiště nádraží. Lávka také umožní přístup do nově vznikající čtvrtě Smíchov City s napojením na Radlice.

Lávka včetně schodiště do Nádražní ulice bude dlouhá 103 metrů, její maximální šířka bude 33 m. Stavba nahradí současnou lávku, proti stávajícímu stavu se posune o 150 m jižněji. Její součástí bude propojení na jednotlivá nástupiště pomocí schodišť, eskalátorů a výtahů. Stavba by měla začít v příštím roce a dokončena má být v roce 2025.

(ici)