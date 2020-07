Královéhradecký kraj konečně napravuje svoje dlouholeté selhávání

Více než miliardová stavba krajské Oblastní nemocnice Náchod by měla být hotová do konce července. Stavbu naprosto ostudně připravoval Královéhradecký kraj pod vedením ČSSD několik let. Největší investiční projekt kraje za 1,34 miliardy korun bez DPH proto začal až v dubnu 2018. Krajský soud v Hradci Králové také nyní, po roce trvání soudního procesu, odsoudil někdejšího vedoucího odboru investic Královéhradeckého kraje k pětiletému vězení právě za manipulaci druhého a třetího tendru. Ani jeden z tendrů, první měl hodnotu 1,19 miliardy korun bez DPH a druhý 1,3 miliardy korun bez DPH, kraj nedotáhl do konce. Podle původních představ se totiž mělo s přestavbou nemocnice začít v roce 2012 a hotovo mělo být do poloviny roku 2015. Zásadní zdržení nastalo poté, co kraj v květnu 2013 zrušil přes rok trvající tendr na stavební firmu a vzdal se evropské dotace 400 milionů korun. Druhý tendr kraj vypsal v červenci 2015. Po šestnácti odkladech termínu jej nakonec kvůli nekvalitně zpracované dokumentaci zrušil.

Se zahájením nemocničního provozu v nových prostorách se počítá na začátku roku 2021. Náchoďané a více než 200 tisíc ostatních obyvatel spádového regionu se tak konečně dočkají sestěhování všech provozů do takzvaného dolního areálu. V novém pavilonu J bude lůžková část chirurgie, ortopedie i gynekologické ambulance. V pavilonu K se připravuje oddělení zobrazovacích metod, operační sály, ARO a JIP, porodnice a dětské oddělení. Propojení mezi pavilony zajistí nadzemní i podzemní koridor včetně přímého přístupu na heliport. Nemocnice Náchod je v současnosti největší oblastní nemocnicí Královéhradeckého kraje. Tvoří ji areály v Náchodě, Broumově, Jaroměři, Novém Městě nad Metují, Opočně a Rychnově nad Kněžnou. Péči o pacienty zajišťuje 1500 zaměstnanců.

Pavilony tedy září novotou a nejmodernější přístroje čekají. Obrovský problém nedostatku lékařských i nelékařských pracovníků ale bohužel zůstává. Uspokojivé řešení zatím nepřináší ani stipendijní podpora mediků a sester ze strany kraje, ani důraz na navyšování počtu míst ve zdravotnických školách. Je tedy otázkou, zda v nové nemocnici bude potřebná kvalitní zdravotní péče pro všechny pacienty skutečně plně zajištěna. Spolupráce kraje, státu, města i zdravotních pojišťoven je proto nezbytná.

V zastupitelstvu kraje by po volbách měli zasednout ti, kteří jsou této spolupráce schopni a nabízejí řešení. KSČM má zkušenosti a je připravena.

Soňa MARKOVÁ, stínová ministryně zdravotnictví a kandidátka do Zastupitelstva Královéhradeckého kraje za KSČM