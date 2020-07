Železný novodobý vlasovec

»Člověk si neumí moc dobře představit, jak pendlujete mezi nábřežím Na Františku a nábřežím, které se bůhvíproč dodnes jmenuje po komunistickém prezidentu Ludvíku Svobodovi,« komentoval sprostě a velmi nechutně moderátor České televize Jakub Železný. Navíc nazval generála Ludvíka Svobodu kolaborantem NKVD.

Ne, nemylte se, nebyla to žádná náhoda, ani žádný Železného osobní názor. ČT jako ideologický a tiskový orgán západní vládní politiky Spojených států a velvyslanectví SRN moc dobře připravila tuto divadelní etudu. Proto si také Jakub Železný nastudoval podklady o generálu Svobodovi. Je otázkou, kdo mu tyto podklady připravil.

Také musím opět připomenout, že tohle jsou postupná plnění plánu, který odstartovala rezoluce schválená v září loňského roku o Významu evropské paměti pro budoucnost Evropy. Připomínám, že jako jediný hlasoval proti, byla Kateřina Konečná a moc dobře věděla, co tahle rezoluce může přinést. Stejně jako to věděli ti, co hlasovali pro! Vrátím se však k Železnému. Železný žádá pro sebe, cituji: »právo, abych kdekoli naopak veřejně odsuzoval komunistické funkcionáře«. Přitom opět pohrozil »ustanovením zákona 198/1993, paragraf 2«. Já naopak Jakubovi Železnému vzkazuji, že nejdříve jsou povinnosti a potom práva. Paradoxem je, že jeho děd byl součástí sboru generála Ludvíka Svobody. Z toho plyne, že Železný nemá vůbec žádné právo takto svinsky plivat na památku generála Ludvíka Svobody. Dá se tedy předpokládat, že Železný je dalším najatým kontraktorem a možná kdoví jaké on sám má intenzivní styky s tajnými službami Západu.

Železný má naopak povinnost pokleknout a sklonit hlavu, před všemi, co padli a obětovali svůj život za nás za všechny i za něj. Tento zrádce z ČT a jeho kumpáni hřeší na to, že ti, co padli ve sboru, nemohou vstát a s těmito zrádci si to ráz na ráz osobně vyřídit. Je teď pouze na nás, abychom těmto novodobým vlasovcům a zrádcům českého národa dali jasně najevo, že zrádce trpět nikdy nebudeme a že mají ještě čas na prosbu za odpuštění.

Roman BLAŠKO