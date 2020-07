Ilustrační FOTO - Pixabay

Státní záruky pro exportéry

Exportní garanční a pojišťovací společnost (EGAP) eviduje u programu COVID plus pro velké exportně zaměřené firmy zasažené v souvislosti s koronavirem 45 žádostí za 9,6 miliardy korun, schváleno jich bylo 27 za 4,9 miliardy korun.

O půjčky se státní zárukou podle generálního ředitele EGAP Jana Procházky nejčastěji žádají strojírenské či sklářské firmy, dopravci, podniky z oblasti automotive, chemické výroby a oděvního průmyslu. »Tak jak je česká ekonomika zaměřená na některé obory, přesně tak je ta struktura toho, jaké obory jsou v zárukách,« řekl Procházka. Nejmenší žádost o úvěr byla za 20 milionů korun, nejvyšší byla za 820 milionů korun, připomněl dále. V systému za své klienty o úvěr podalo žádost deset bank. Podle Procházky s ním ale samozřejmě pracuje mnohem více finančních institucí.

Vláda na konci června schválila rozšíření programu COVID plus o dopravu a cestovní ruch. Podle Procházky všichni hlavní hráči už se u EGAP o možnosti půjčky informovali a v interním zhodnocení uspěli. Záležet bude na bankách, aby úvěr poskytly. Komplikovanější situace je podle Procházky u cestovních kanceláří, klient, kterého odvážejí na dovolenou, se totiž nedá považovat za export.

Program COVID plus je zaměřen na firmy s více než 250 zaměstnanci a minimálně pětinovým podílem vývozu na loňských tržbách, včetně výrobních dodávek pro jiného exportéra. Prostřednictvím komerčních bank mohou podniky žádat o půjčky od pěti milionů do dvou miliard korun. Maximální výše úvěru odpovídá 25 procentům ročního obratu společnosti. EGAP garantuje 80 procent jistiny. Na úvěr z programu COVID Plus nemají nárok firmy, které měly existenční problémy před vyhlášením nouzového stavu 12. března.

Záruky poskytované EGAP umožnila dubnová novela zákona, podle které se rozšířila činnost EGAP o poskytování záruk za splacení úvěru vývozců, výrobních a obchodních podniků na provoz, pracovní kapitál, inovaci a zkvalitnění výroby s cílem posílení likvidity podniků. Záruka bude platná maximálně tři roky pro úvěry na pracovní kapitál a maximálně pět let pro investiční úvěry.

V důsledku koronavirové krize ministerstvo financí zvýšilo pojistnou kapacitu EGAP ze 142 miliard na 330 miliard korun.

(ng)