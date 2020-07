Ilustrační FOTO - Haló noviny

Část policistů dostane stabilizační příspěvek

Policisté v Praze, Středočeském, Karlovarském kraji a částech Ústeckého a Libereckého kraje a na inspektorátu cizinecké policie v pražské Ruzyni budou od srpna zatím do konce roku dostávat stabilizační příspěvek 2500 až 5000 korun.

»Částka by měla motivovat k tomu, aby byl o práci v regionech s personálním podstavem zájem. Vyplácet se bude v první až sedmé pracovní třídě, v některých případech v osmé, stát to do konce roku vyjde asi na 230 milionů korun, řekl« novinářům ministr vnitra Jan Hamáček. Resort také vyhradil zhruba 300 milionů korun na odměny za služby při koronavirové krizi.

Příspěvek, jehož vyplácení umožnila novela zákona loni, by podle policejního prezidenta Jana Švejdara měl pomoci stabilizovat personální stav v regionech, kde je problém místa obsadit. V Ústeckém kraji se bude policistů týkat na Teplicku a Lounsku, v Libereckém kraji jde o Českou Lípu a Jablonec, dodal. »Chceme tento příspěvek využít k tomu, aby lidé sami šli sloužit do regionů, které mají podstav,« řekl Hamáček.

Ilustrační FOTO - Pixabay

V závislosti na regionu dostanou od srpna policisté k výplatě navíc 2500 až 5000 korun, podle Hamáčka se to bude týkat zhruba čtvrtiny policejního sboru, asi 9000 osob. Jde o policisty zařazené do první až sedmé třídy, kteří podle tarifních tabulek letos vydělávají od 19 210 korun do 44 830 v závislosti na délce praxe a platové třídě. V některých případech se bude příspěvek týkat i osmé platové třídy. »Výš nárok nebude, ve vysokých tarifních třídách problém s obsazeností není,« uvedl Hamáček.

Příspěvek bude vyplacen z rozpočtu ministerstva vnitra, do konce roku vyjde asi na 230 milionů. O penězích na příspěvek v příštím roce bude Hamáček s ministryní Alenou Schillerovou (za ANO) ještě jednat, podle jeho odhadu je na příspěvky nutné vyčlenit asi 600 milionů korun. »Cílem je udržet příspěvek pro další roky,« uvedl. Podle Švejdara aktuálně celorepublikově chybí policii k plným stavům asi 3000 lidí.

Stabilizační příspěvek umožňují předpisy udělovat od loňského léta, přiznávat je mohou ředitelé sborů a ročně by mohly činit až 24násobek celostátní průměrné hrubé mzdy. Není na ně právní nárok. Poskytování příplatků je podmíněno dostatečným množstvím peněz v rozpočtech příslušných ministerstev.

Mezi policisty se po prázdninách rozdělí také 300 milionů korun v rámci odměn za služby při koronavirové krizi. Hamáček uvedl, že se jedná o druhou vlnu odměn, v rámci první bylo pro policisty, hasiče, celníky a vojáky určeno 1,2 miliardy korun. Na policistu to byla podle Hamáčka řádově částka přes 10 000 korun.

Nynější odměny by se podle Hamáčka měly rozdělit víceméně plošně, výrazná ale bude při jejich rozdělování role krajských policejních ředitelů. »Drtivá většina policistů by je dostat měla,« řekl Hamáček. Průměrnou výši odhadl na šest až sedm tisíc. »Musíme nechat rozhodování na ředitelích jednotlivých útvarů, plošné vyplácení není v souladu s tím, co bychom chtěli. Chceme odměňovat za práci,« dodal Švejdar.

