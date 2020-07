S dětmi ve Vodárenském lese.

Pracovní čtvrtek Květy Matušovské

Zatím počasí přeje, občas nějaká ta přeháňka, prázdniny a dovolené v plném proudu, ale pro poslankyni Květu Matušovskou to neplatí.

Musí řešit spoustu otázek, v těchto dnech se zaměřila na sociální oblast, navštívila proto odbor sociálních věcí a zdravotnictví Městského úřadu Svitavy, kde s paní Evou Huschkovou, vedoucí oddělení sociální péče, a paní Světlanou Richterovou, vedoucí oddělení OSPOD, projednávala problematiku dostupných bytů, pěstounské péče a další vývoj kojeneckých ústavů.

Protože zároveň kandiduje do Zastupitelstva Pardubického kraje, je jasné, že chce znát situaci, a to nejen v dopravě, ve které je uznávanou odbornicí, ale i v dalších oblastech.

Potom ještě stihla výlet Mateřského centra Krůček Svitavy, tentokrát do Vodárenského lesa. Spolu s ostatními maminkami řešila to, co je nejvíc zajímá – jesle, školky, akce pro ty naše nejmenší, řeč přišla také na současné zdražování potravin a ovoce a zeleniny.

Je dobře, že poslanci za KSČM stále hovoří s lidmi a informace nezískávají, jak se říká, »z druhé ruky«. Mohou tak okamžitě reagovat a hledat řešení, což poslankyně za Pardubický kraj Květa Matušovská dělá.

Lidmila KRUŽÍKOVÁ

FOTO - autorka