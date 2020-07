Ilustrační FOTO - Pixabay

Stát vybuduje páteřní síť laboratoří

ČR chce více a efektivněji testovat na koronavirus. Stát proto vytvoří páteřní síť laboratoří, které budou pracovat sedm dní v týdnu. Chce se tak zbavit závislosti na soukromých laboratořích, na jejichž výkonnost nemá vliv. Uvedl to ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO).

V každém kraji by podle ministra měla být minimálně jedna laboratoř, jež bude páteřní – netýká se to tedy pouze státních nemocnic, ale též některých krajských. Laboratoře z páteřní sítě by následně měly být schopny provést až 15 000 testů denně, při zapojení dalších rezerv je podle ministra reálné dosáhnout limitu 25 000 testů denně.

»Je nutné, aby tyto páteřní laboratoře byly připraveny testovat od pondělí do neděle, nebyly žádné prodlevy. Aby pokud vzorek doputuje, byla dodržena maximální lhůta nastavená od 17. dubna, a to 48 hodin pro vyšetření daného vzorku. V některých laboratořích se toto ne vždy děje, proto tvoříme onu páteřní síť, aby tam byla daná garance,« dodal ministr.

Povolení testovat na nový koronavirus má v ČR 106 laboratoří, kromě nemocnic a zdravotních ústavů jde většinou o soukromá zařízení. Vedoucí laboratorní skupiny při ministerstvu zdravotnictví Marián Hajdúch uvedl, že v 90 laboratořích byl za červenec vyšetřen alespoň jeden vzorek. Průměrně se provádí asi 4300 testů denně, průměrně v přepočtu na v tomto měsíci aktivní laboratoře 48 denně. Tato čísla podle Hajdúcha ukazují na nízkou efektivitu malých laboratoří.

Ostrá kritika

Ředitel krajské hygienické stanice v Liberci a bývalý hlavní hygienik ČR Vladimír Valenta ostře zkritizoval situaci hygieniků. Těm podle něj ztěžuje práci spojenou s pandemií koronaviru nedostatek pracovníků a ani vládní navýšení míst v krajských hygienických stanicích situaci příliš nezlepší.

Valenta uvedl, že personální kapacity hygieniků klesly po roce 2006 v ČR o polovinu. »To byla rána, kterou by málokterý zdravotnický systém vydržel. Hygiena vydržela, nicméně dopady tohoto restriktivního opatření teď plně pociťujeme. Na rozdíl od ostatních složek zdravotnictví nemůžeme směnovat. Naši lidé jedou několik měsíců nadoraz, v režimu 24 hodin denně sedm dní v týdnu,« řekl Valenta.

Podle nynější hlavní hygieničky Jarmily Rážové není možné, aby se stavy vrátily před rok 2003 nebo 2007, kdy byly kráceny. Nyní mají podle Rážové hygienické stanice asi 2000 zaměstnanců, což je přibližně polovina ve srovnání s tím, kolik jich bylo. V reakci na Valentova slova Rážová novinářům řekla, že ji překvapují, protože ve středu na společném jednání krajských hygieniků v Praze věc nezmínil.

Nové lidi nyní regiony podle Rážové získají podle velikosti obvodu. Liberecký kraj není tak velký a navýšení odpovídá počtu jeho obyvatel, uvedla. Zmínila, že v době, kdy byla Valentovou zástupkyní, se povedlo prosadit pro hygieniky větší rozpočty, ne však zvýšení počtu pracovních míst. Posun v práci hygieniků od března, kdy v ČR epidemie propukla, označila i v souvislostí s digitalizací za naprosto fantastický.

Podle epidemioložky Růženy Halířové z krajské hygienické stanice v Olomouci je třeba ještě fungování chytré karantény vylepšit. Nyní podle ní práci epidemiologů v souvislosti s COVID-19 spíše zpomaluje. Halířová například upozornila na to, že telefonické hovory s lidmi nakaženými koronavirem jsou nahrávané, což snižuje ochotu pacientů otevřeně o svých kontaktech hovořit. »Někteří klienti odmítají pokračovat v rozhovoru. Lidé tyto telefonní hovory také často nezvedají, protože se obávají, že se jedná o pokoutné prodejce. Platí to hlavně u starších ročníků,« řekla Halířová. Komplikací je podle ní také pomalé zobrazování speciálních map, které při telefonickém rozhovoru s nakaženými pomáhají zpětně určit jejich pohyb.

Do večera prvního dne, kdy dostali od lékaře žádanku na test koronaviru, dostane nyní jeho výsledek 56 procent pacientů. Dalších 16 procent další den. Na odběr se v den vystavení žádanky dostaví 63 procent indikovaných, osmi procentům ale cesta na odběrové místo trvá víc než týden, uvedl Hajdúch. Nově budou pacienti tzv. ežádankou směřováni přímo do odběrového místa s dostatečnou kapacitou. Tam by měli být lidé s žádankou nově směřováni přímo lékařem prostřednictvím elektronické žádanky. Podle počtu ežádanek, které fungují už od března, pak je možné měnit kapacity odběrových míst.

Pomůže prý i e-Rouška

Se zvládnutím očekávaného nárůstu respiračních onemocnění na podzim a nakažených koronavirem má pomoci i nová podoba aplikace e-Rouška. Ta monitoruje pohyb okolních telefonů a v případě potřeby informuje anonymně o rizikovém kontaktu. Spuštění nové verze aplikace, kterou nyní používá jen 250 tisíc obyvatel ČR, je podle Vojtěcha naplánováno na 1. září. Její používání bude dále na dobrovolné bázi. »Nebude to nic povinného,« uvedl. Aplikace má být chytřejší než současná a kompatibilní se zahraničními, bude zabezpečena tak, aby nevznikal problém se zneužíváním dat, ujistil.

Počet případů nemoci COVID-19 v ČR od začátku epidemie činí 16 tisíc. Počty nově nemocných se přelily trvale přes 200 denně. Počet nákaz vytrvale roste již dva týdny. Nejvíce nových případů za uplynulý týden bylo zaznamenáno na Prachaticku. Rychlý nárůst je také na Jihlavsku. V nemocnicích je kvůli této nemoci podle posledních údajů ministerstva ze středečního večera 120 lidí, z nichž 21 je ve vážném stavu. Podle mnohých pozorovatelů mírnější průběhy nemoci souvisejí s teplým počasím a neexistencí souběžné chřipkové epidemie. Odborníci se však obávají, co se stane, až se ochladí a koronavirus na podzim »spojí síly« s dalšími viry.

Ministr Vojtěch uvedl, že na podzim, v době vyššího počtu respiračních onemocnění, budou muset být při testování upřednostněni rizikoví lidé, například s chronickými chorobami či ti, kteří prodělali vážnou nemoc. »Je jasné, že pokud budeme mít milion lidí, kteří budou vykazovat dané symptomy, budou muset být prioritizováni ti, kteří jsou rizikoví,« poznamenal ministr Vojtěch.

Podle ministra je také potřeba pokračovat ve studiích kolektivní imunity a sledovat na pravidelné bázi, jak a zda se vytváří imunita na COVID-19 ve společnosti.

(ste)