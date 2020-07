Ilustrační FOTO - Pixabay

Dohoda o rozpočtu EU ještě není hotová!

V minulých dnech se všichni lídři 27 států EU po téměř nejdelším jednání Evropské rady bušili do prsou, jak vlastně všichni vyhráli a udělali skvělý kompromis o fondu obnovy ekonomik kvůli pandemii COVID-19 a ohledně finančního rámce 2021-27 (což je takový sedmiletý rozpočet EU).

Evropský parlament to vidí trochu jinak, a proto 23. července i hlasem jediné české levicové europoslankyně Kateřiny Konečné (KSČM) odmítl dohodu o víceletém finančním rámci na období 2021–27 v její současné podobě. Bez souhlasu Evropského parlamentu pak tento finanční rámec nemůže vejít v platnost.

Co poslankyni Konečnou vedlo k tomu, že návrh v současné podobě odmítla? »Zejména jde o to, že v konečné dohodě došlo ke snížení podílu grantů, které měly jít do oblasti zdravotnictví, investic a na pomoc regionům, které budou postiženy přechodem na tzv. zelenou ekonomiku. V Evropském parlamentu se proti znění dohody vyslovily nejvýznamnější frakce, které samy podpořily vznik Evropské komise, a rovněž naše frakce Levice (GUE/NGL), a tak premiéři nemohou tento hlas jednoduše ignorovat,« vysvětluje KK.

Kateřina KONEČNÁ poslankyně Evropského parlamentu za KSČM a místopředsedkyně strany.

Navrhované škrty týkající se programů v oblasti zdravotnictví a výzkumu jsou v kontextu celosvětové pandemie nebezpečné a vyloženě hloupé. »Ano, je sice pravdou, že pandemie nebude trvat věčně, ale je faktem, že primárně odhalila značné nedostatky v evropském zdravotnictví a jasně ukázala na nutnost výzkumu a kvalitních výzkumných zařízeni v Evropě. Navrhované škrty v oblasti vzdělávání, digitální transformace a inovací ohrožují budoucnost příští generace Evropanů, když je nedostatečně připravují na výzvy budoucnosti. Tohle je přesně to, co ukazuje tupost politiky škrtů - teď potřebujeme ušetřit, ale v budoucnosti za to draze zaplatíme. Není přitom žádným tajemstvím, že je to pravě vzdělávaní, kde evropské státy začínají zaostávat oproti zbytku světa. Navrhované škrty se týkají dále programů na podporu transformace uhelných regionů. Chudé uhelné regiony, které stojí díky Zelenému údělu na velmi zásadní křižovatce, musí získat pomoc od EU na transformaci, nebo se z nich stanou regiony bez jakékoliv budoucnosti. U nás se to týká již tak postižených regionů Karlovarska, Ústecka a Moravskoslezského kraje. Tyto české a moravské regiony přišly oproti původnímu návrhu o 54 miliard Kč určených na transformaci. Přitom je to pár dní, kdy proniklo do médií, že vláda chce zavřít doly OKD mnohem dřív, než se plánovalo – možná již příští rok… Doufám proto, že se nám podaří tlakem Evropského parlamentu vyjednat změny ve výše zmíněných oblastech a dohoda bude lepší než ta, kterou uzavřeli premiéři členských států. Je to v zájmu i České republiky,« poukázala ještě na celou řadu nedostatků plánovaného rozpočtu místopředsedkyně ÚV KSČM a europoslankyně Kateřina Konečná.

