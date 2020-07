Já na bráchu, brácha na mě

Jde o starý příměr, který má bohužel uplatnění i v naší současnosti. Kamarád je kamarád a občas jaksi pomíjí někteří takovou maličkost, které se říká férovost. Falešná kamarádství nám působí velké potíže. Tam, kam účelová soudržnost rozhodně nepatří, je politika.

Trend posledních dnů, kandidovat na funkci jako bezpartijní, je přímo infekční. Lidé dali hlas určité straně a jejímu zástupci, ten však poplatný dnešní době svléká dres a ejhle, je zde nezávislý. Vlastně ne, tento člověk je naopak velmi závislý, na své chtivosti a nenasytnosti. Tam, kde si více vidíme do pomyslného talíře, na malých městech a obcích, těmto koumesům pšenka, doufám, nepokvete. Prospěchářství do politiky nepatří. Mnohdy naříkáme nad nízkým zájmem občanů o volební účast. Právě tyto politické kotrmelce mohou odradit veřejnost od hlasování ve volebních místnostech. Právo rozhodovat o směřování našeho života můžeme volební účastí podstatně ovlivnit a to bychom měli maximálně využít. Rozhodujeme o sobě a svém životě, což rozhodně za to stojí.

Miloslava VOSTRÁ, poslankyně (KSČM), předsedkyně rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny a kandidátka do Senátu ve volebním obvodu č. 30 - Kladno