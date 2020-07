Pod rouškou koronaviru

Pandemie koronaviru nadále úspěšně zaplňuje prostor v médiích. Každý den nové informace o počtech nakažených a přijatých vládních opatřeních. Samozřejmě nesmějí chybět senzace pro diváky a čtenáře, ke kterým patří informace o »koronavirových« sporech tria Babiš, Hamáček a Vojtěch. Stejně jako optimistické vyhlídky na brzké dodání vakcín proti uvedené pandemii.

Pod rouškou koronaviru tak úspěšně dochází k naplňování plánů EU k další integraci tohoto imperialistického uskupení. K prosazení dalšího krůčku poslušnosti a oddanosti jednotlivých členských států k unijnímu ovládajícímu tandemu Německa a Francie. Tím krůčkem se stalo »úspěšné« hlasování EP o zadlužení států EU ve výši 750 miliard EU.

Vychvalovaný balík peněz premiérem naší vlády bohužel nebude sloužit k budoucímu blahobytu českých občanů, ale k dalšímu utahování opasků značné části lidí, které společnost zažívá od převratu před třiceti roky. Poté, co jsme se stali otroky ve vlastní zemi, jsme nyní »díky« finanční »štědrosti« vůdců EU byli uvrženi do další pozice. Do pozice žáka absolutní poslušnosti, znamenající ztrátu posledních zbytků národní identity.

Učinili jsme další, jeden z posledních krůčků k budoucímu plnému připojení České republiky k německé říši.

Miroslav KAVIJ, předseda Plzeňského KV KSČM